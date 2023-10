Luka Doncic segue o triplo-duplo da noite de abertura com 49 pontos e uma vitória ridícula

Co que mais há para dizer sobre Luka Doncic? Desde que entrou no NBA como novato em 2018, ficou claro que ele era especial e diferente do que outros jogadores.

Doncic só ficou melhor a cada temporada desde que venceu o Recruta do Ano prêmio, pontuando esse fato com uma temporada 2022-2023 em que foi segundo colocado do campeonato em pontuação com 32,4 pontos por jogo, depois de liderar seu Dallas Mavericks para o Finais da Conferência Oeste a temporada anterior.

Luka Doncic marca a incrível vitória do jogo

Perder os playoffs do ano passado parece ter motivado Doncic, porque ele foi Super Nova através de dois jogos nesta temporada. Na noite de sexta-feira contra o Redes do BrooklynDoncic caiu 49 pontosincluindo um tiro de circo, três pontos, sinal verde com menos de 30 segundos restantes.

Nas duas posses ofensivas antes daquele arremesso, Doncic acertou duas cestas de três pontos consecutivas, uma de cada lado da quadra.

Doncic também agarrou 10 tabuleiros e distribuído sete assistências. Ele acertou nove três, atirando 64% do campo e do centro da cidade.

Este desempenho ocorre apenas dois dias depois que ele estragou a tão esperada estreia de Victor Wembanyama. Enquanto o incentivo de São Antônio novato lutou com problemas graves, Doncic foi para um triplo-duplo com 33 pontos.

Estamos no início da temporada, mas Doncic apresentou um argumento rápido e convincente para ser levado a sério no Corrida de MVP este ano.