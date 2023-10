M&P Construtora ABRE CARGOS no Rio de Janeiro; Veja salários e detalhes!

A M&P Construtora, incorporadora que atua no estado do Rio de Janeiro e busca qualidade e solidez no setor Imobiliário, está com ótimas vagas disponíveis. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de oportunidades em aberto:

Almoxarife – Niterói – RJ – Efetivo;

Analista de Produção – São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Assistente Administrativo | Obra – São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Assistente de Relacionamento com o Cliente – São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Encarregado (a) de Obras – Niterói – RJ – Efetivo;

Especialista de Instalações – São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Especialista em BIM e Novas Tecnologias – São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – São Gonçalo – RJ – Estágio;

Estagiário de Engenharia Civil – São Gonçalo – RJ – Estágio;

Gerente de Obras – Niterói – RJ – Efetivo;

Gerente de Obras – São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Gerente Financeiro -São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Niterói – RJ – Efetivo.

Mais sobre a M&P Construtora

Falando mais sobre a M&P Construtora, podemos destacar que a companhia foi fundada em 2012, com a missão de levar qualidade de vida através dos seus empreendimentos. Estabelecida em São Gonçalo, começou as suas atividades na cidade e na vizinha Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Desde então, todos os serviços foram pautados nos pilares da qualidade, transparência e segurança; os empreendimentos foram entregues antecipando prazos, respeitando contratos e mantendo um preço justo.

Com tantos ingredientes incríveis, a receita é de sucesso: empreendimentos vendidos no lançamento e um crescimento que a credencia como uma das principais empresas do leste fluminense.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da M&P Construtora já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



