Mac Jones leva os Patriots a uma grande vitória sobre os Bills, Belichick consegue a 300ª vitória na temporada regular

EUn / D Semana 7Confronto da NFL que teve todos os ingredientes de uma história clássica de Davi contra Golias, o New England Patriots recebeu o Buffalo Bills em um confronto emocionante que manteve os fãs na ponta dos assentos até o último momento.

Apesar do Patriotas’ lutas ao longo da temporada, eles montaram um retorno impressionante depois de inicialmente caírem em uma 13-3 défice face ao Contas.

Mac Jones avança na vitória de retorno

O último quarto do jogo viu o lutador quarterback Mac Jones se apresentar quando mais importava, orquestrando um excelente unidade vencedora do jogo.

Com apenas 12 segundos deixado no relógio, Jones conectou com o tight end Mike Gesicki na end zone para garantir uma vitória dramática.

O Contasliderado pelo quarterback Josh Allen, fez um grande esforço para projetar um impulso milagroso e demorou 25-22 liderar.

No entanto, o Patriotas’ uma defesa firme surgiu à altura da ocasião, frustrando o Contas’ tentativa de retorno e selando uma vitória impressionante.

O Patriotas assumiu a liderança com um par de gols de campo e um Corrida de touchdown de 2 jardas por Ezequiel Elliott.

O Contas encontrou a zona final pela primeira vez quando Josh Allen conectado com James Cook para um touchdown de 8 jardasdiminuindo a diferença no segundo tempo.

A touchdown de 25 jardas passe para Stefon Diggs trouxe o Contas dentro de cinco pontos no início do quarto período.

Enquanto o Patriotas estavam prestes a perder a liderança, eles montaram uma campanha notável no final do jogo.

Mac Jones exibiu sua compostura e precisão, conectando-se com R Stevenson para Ganho de 34 jardas na primeira jogada, preparando o terreno para a vitória do jogo, Passeio de 75 jardas.

Mac Jones concluído 25 de 30 passa para 272 jardas com dois touchdowns.

A vitória quebrou o Patriotas’ sequência de três derrotas consecutivas, proporcionando um impulso muito necessário à temporada.

A vitória, que demonstrou a resiliência do Patriotasos impulsiona para um Registro 2-5 para a temporada.

Enquanto isso, o Contasagora em 4-3permanecem em segundo lugar no AFC Leste.

Marco histórico de Bill Belichick

Bill Belichick, o experiente técnico do Patriotas da Nova Inglaterraalcançou um marco histórico com sua 300ª vitória na temporada regular, quando seu time triunfou sobre o Notas de búfalo com pontuação final de 29-25.

Belichick, aos 71agora permanece como apenas o terceiro treinador principal em História da NFL alcançar 300 vitórias na temporada regularseguindo o lendário George Halas e Don Shula.

Esta conquista significativa ocorre num momento crucial para a Patriotasao pôr fim a uma sequência de três derrotas consecutivas que incluiu duas das derrotas mais desafiadoras em Belichick’s carreira histórica.