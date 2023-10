Madonna se posiciona na guerra Israel-Hamas: “Que porra está acontecendo no mundo?”

Madona manifestou a sua preocupação com o conflito em curso entre Israel e Hamas durante seu terceiro Passeio de celebração encontro em Londres na terça-feira. Num momento de reflexão durante o concerto, ela dirigiu-se ao público exclamando: “Que porra está acontecendo no mundo?” A Rainha do Pop aproveitou a oportunidade para fazer uma declaração sincera sobre a guerra, descrevendo-a como “dolorosa”.

Expressando seu desgosto, Madona lamentou as atrocidades que testemunhou nas redes sociais: “Vejo crianças sendo sequestradas, retiradas de motocicletas; bebês sendo decapitados, crianças em raves de paz sendo baleadas e mortas. um para o outro? Está apenas piorando. Isso me assusta.”

Inspirando-se em James Baldwin, Madonna enfatizou que as crianças do mundo pertencem a todos nós, independentemente de sua origem, aparência ou religião. Ela exortou o público a reconhecer a sua responsabilidade para com estas crianças, dizendo: “Somos responsáveis ​​por elas”.

Madona também abordou um recente crime de ódio em Illinois, onde um menino muçulmano de 6 anos foi morto pelo seu senhorio. O suspeito alegadamente visou as vítimas devido à sua religião e ao conflito em curso no Médio Oriente envolvendo o Hamas e Israel.

Condenando o ato como um crime de ódio, Madona salientou a importância de manter a nossa humanidade face a tais atrocidades. Ela encorajou o público a não perder a esperança, afirmando: “Nossos corações podem ser partidos, mas nosso espírito não. Ninguém pode quebrar nosso espírito.”

Ela fala muito sobre o conflito no Oriente Médio

Essa não é a primeira vez Madona se pronunciou sobre o conflito Israel-Hamas. Durante a noite de abertura de sua turnê de celebração, ela fez uma breve declaração sobre a guerra. Além disso, no dia 7 de outubro, ela acessou o Instagram para expressar sua simpatia por Israel e pelas vítimas inocentes afetadas pelo conflito. Ela reconheceu que o Hamas foi responsável pelo ataque e reconheceu que muitas pessoas inocentes na Palestina não apoiam esta organização terrorista.

As palavras sinceras de Madonna servem como um lembrete de que, apesar da escuridão do mundo, cada pessoa tem o poder de trazer luz e fazer a diferença. A sua mensagem incentiva a unidade e a empatia para com todas as crianças afetadas por conflitos, independentemente da sua origem.