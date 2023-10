Madonna surpreende os fãs com novo visual e selfies glamorosas antes de sua Celebration Tour

Madonade Turnê Mundial de Celebração está a menos de duas semanas de distância, depois da sua angustiante hospitalização no final de junho. Mas Rainha do pop acaba de dar a seus fãs uma atualização esperançosa. Em uma postagem recente no Instagram, a lenda da música compartilhou uma apresentação de slides de imagens perfeitas, com seu rosto perfeito e seus luxuosos cabelos loiros caindo em cascata sobre os ombros.

Ela olhou sedutoramente para a câmera, mantendo-a à moda antiga, balançando uma luva de renda sem dedos. Em outra selfie, ela exibiu sua estrutura óssea impecável enquanto usava um corpete de renda e tranças.

A próxima turnê de Madonna tem sido objeto de muita especulação, especialmente depois do susto de saúde. Mas com o lançamento da turnê marcado para 14 de outubro na O2 Arena de Londres, fica claro que o Menina materialista está de volta aos trilhos. Na verdade, ela até lançou novos produtos de turnê em colaboração com a marca de moda ecológica Ministry of Tomorrow.

A sacola de edição limitada apresenta duas imagens clássicas de Madonna e é vendida por US$ 40, com todos os lucros indo para duas instituições de caridade próximas ao coração de Madonna: Raising Malawi e Chema Vision Children’s Center.

Ela promete um grande show para seus fãs

Os fãs de Madonna estão aguardando ansiosamente seus próximos shows, com muitos expressando seu entusiasmo nas redes sociais. Em resposta, Madonna perguntou quais músicas as pessoas queriam ouvir na Celebration Tour, provocando o que sua legião de fãs poderia ver durante sua jornada internacional.

Apesar do revés inicial, Madonna está determinada a fazer um show inesquecível para seus fãs. Como ela legendou sua galeria do Instagram, “Agora carregando………..”. E com sua recente atualização, fica claro que Madonna está pronta para subir ao palco mais uma vez.

Ao comemorar o 40º aniversário do seu álbum de estreia autointitulado, Madonna continua a inspirar e cativar o público em todo o mundo. Como disse um fã: “Madonna é um ícone e uma lenda. Sua música moldou gerações e continuará a moldar nos próximos anos”.