‘Mãe adolescente’ Kailyn Lowry faz smoothie de placenta após o nascimento do quinto filho

Kailyn Lowry tem um novo bebê em sua vida e com ele vêm todas as alegrias da maternidade… incluindo uma bebida pós-parto que é natural e direto do útero.



A estrela de ‘Teen Mom’ postou um clipe impressionante nas redes sociais na segunda-feira… mostrando-a misturando sua própria placenta e despejando-a em um pote Mason, completo com um canudo – que estava claramente pronto para beber… e nós só posso presumir que ela fez isso.

Ela não iria apenas ingerir sua própria placenta… parece que Kailyn também a espalhou no papel, mostrando diferentes peças de arte que ela fez com as sobras do útero.

Diremos isto… os Picassos da placenta não são tão ruins – e parece que ela/sua família tomou precauções ao manuseá-los, incluindo o uso de luvas e outros equipamentos de proteção. KL escreve sobre toda a experiência… “Esta foi a segunda vez que trabalhei com @lancasterplacentaco.”

É uma empresa que oferece serviços de encapsulamento de placenta… aparentemente, é um grande negócio.

Claro, toda essa diversão com a placenta vem logo após ela anunciar que deu as boas-vindas a outro filho – o quinto, um filho chamado Rio. Ela divide o bebê com seu namorado, Elias Scott … e Kailyn revelou na semana passada que deu à luz no ano passado, mantendo isso em segredo.

Normalmente, as notícias do bebê de Kailyn são públicas – mas desta vez, ela diz que queria mantê-las para si mesma e fora dos holofotes. Ela disse Pessoas“Eu queria ser capaz de contar minha própria história em meus próprios termos e compartilhar as informações que eu queria compartilhar, em vez de estar dentro de uma obrigação contratual ou enredo.”

Kailyn tem outros 4 filhos – de 3 anos Crença6 anos Luxo9 anos Lincoln e 13 anos Isaque. Seu mais novo pacote de alegria se chama Rio.