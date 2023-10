Mãe de Marty York assassinada em sua casa: polícia caça assassino

Deanna Esmaeel, mãe de Marty Iorque que estrelou ‘The Sandlot’ (1993), foi assassinada em sua casa em Crescent County, Califórnia.

A polícia procura pelo suposto assassino, que era namorado da vítima.

Deanna foi um vice do xerife foi morto antes ou na quinta-feira, 12 de outubro, levando o Gabinete do Xerife do Condado de Del Norte a emitir um alerta para rastrear Daniel James Walter.

Valter dizem que mudou seu nome para Edward Patrick Davies e é atualmente o principal suspeito na investigação do homicídio, embora a polícia não tenha revelado mais detalhes sobre a morte.

Os policiais encontraram seu veículo, mas o homem de 54 anos não estava por perto no momento.

Estamos todos profundamente desolados com a perda do Deputado Esmaeel“, Xerife Scott da DNSO disse em um comunicado. “Nossos corações e orações vão para sua família, amigos e colegas de trabalho.”

Marty York quebra seu silêncio

Iorque não havia falado sobre as circunstâncias até aproximadamente às 15h do dia 14 de outubro, mas agora comentou o assunto.

“Esta é a postagem mais difícil que terei que escrever”, Iorque disse em uma postagem online. “Ontem à noite minha mãe foi assassinada por um homem com quem ela estava saindo. Neste momento há uma caçada humana em todo o país.”

Ele continuou: “Se você viu esse homem, ligue para a polícia imediatamente. Não consigo nem compreender o que está acontecendo agora, mas sinto que se encontrar essa pessoa, vou espancá-la fisicamente. Eu não o encontro porque será um destino pior que o inferno.”

Iorque teve destaque na comédia esportiva de 1993, ‘The Sandlot’.

Seu personagem interpretou um jogador de terceira base espertinho no filme com tema de beisebol sobre a maioridade, que atualmente possui um índice de aprovação de 65% no Rotten Tomatoes. Ele passou a aparecer em Boy Meets World (1993) e Due Justice.