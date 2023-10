Mãe de Randy Arozarena: por que ela nunca tinha ido a um jogo da MLB antes?

EUum momento emocionante antes do Raios de Tampa Bay‘confronto contra o rangers do Texas na terça-feira, Randy Arozarena‘sufocar, Sandra González, teve tempo de brilhar. Gonzalez, que recebeu seu visto na semana passada, pôde ver seu filho jogar nas grandes ligas pela primeira vez.

Como ex-jogador de softball do Equipe México, Gonzalez mostrou suas habilidades ao lançar um golpe perfeito sem finalização, o que lhe rendeu uma salva de palmas da multidão. Arozarena encontrou-a no monte e abraçou-a, claramente emocionado com a sua presença.

Randy é uma das estrelas de Rays

Carpinteirosque fez seu MLB estreia com o Cardeais de São Luís em 2019 antes de ser negociado com o Raios em 2020, teve um desempenho extraordinário durante a corrida dos Rays para o Série Mundial 2020. Ele acertou impressionantes 0,377 com 1,273 OPS e estabeleceu um recorde da MLB com 10 home runs naquele playoff.

Desde então, Carpinteiros manteve um desempenho sólido, com média de 21 home runs, 80 RBI e 25 bases roubadas nas últimas três temporadas. Ele tem uma média de rebatidas de 0,264 com 0,792 OPS.

O talentoso outfielder foi reconhecido por suas conquistas ao vencer o AL Estreante do Ano prêmio em 2021 e ganhou sua primeira aparição no All-Star Game em 2023. O impacto de Arozarena foi sentido no início da pós-temporada, quando ele marcou para centrar em sua primeira rebatida. No entanto, o Rangers conseguiu uma vantagem de 1 a 0 no segundo turno, colocando o Rays em uma posição inicial em seu território.

O confronto entre os Raios e os Rangers mostrou a intensidade e a emoção do beisebol pós-temporada. Com a presença da mãe de Arozarena pela primeira vez, acrescentou-se uma camada extra de emoção ao jogo. Os Rays tentarão se recuperar e superar seu déficit inicial enquanto pretendem avançar na série AL Wild Card.