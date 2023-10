Magazine Luiza agora oferece PLANO DE SAÚDE por R$22,80 mensal. Veja Detalhes

O Magazine Luiza, um dos gigantes do varejo brasileiro, acaba de dar um passo ousado para expandir seu portfólio de serviços. Em uma iniciativa inovadora, a empresa lançou um plano de saúde(seguro saúde) com cobertura de R$ 10 mil para diagnósticos de doenças graves. O novo serviço visa proporcionar cuidados de saúde acessíveis a todos os brasileiros, especialmente àqueles que enfrentam dificuldades para pagar um plano de saúde tradicional.

Uma Parceria Estratégica

Para a implementação deste serviço, o Magazine Luiza firmou uma parceria com a BNP Paribas Cardif, especialista em seguros massificados. Juntas, as empresas desenvolveram o Proteção Saúde, um produto que não só oferece cobertura para doenças graves como câncer, AVC e infarto, mas também uma rede de profissionais e serviços credenciados que atendem medicina tradicional e complementar.

Planos Acessíveis para Todos

O Proteção Saúde está disponível em dois planos: individual e familiar. O plano individual custa R$22,80 por mês, enquanto o familiar (para até três dependentes) custa R$32,40 mensais. Esses valores tornam o produto altamente acessível, especialmente quando comparado aos preços praticados por outros planos de saúde tradicionais.

Benefícios do Plano

Além da cobertura para diagnósticos de doenças graves, os planos oferecem uma série de outros benefícios. Entre eles, estão serviços de telepsicologia e telemedicina com clínico geral sem custo adicional, além de especialidades como cardiologia, pediatria, neurologia, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, entre outros, com coparticipação.

Os planos também oferecem descontos em consultas presenciais, exames laboratoriais clínicos e de imagem, e atendimentos complementares como massagem, acupuntura, peeling e Reeducação Postural Global (RPG). Além disso, os clientes do plano têm acesso a ofertas exclusivas em educação, lazer, compras e parcerias exclusivas do Magalu.

Acesso Fácil



O Proteção Saúde está sendo vendido nas lojas físicas do Magazine Luiza e, em breve, estará disponível também no site da empresa. Isso facilita o acesso ao produto, permitindo que os clientes façam a contratação do plano de forma rápida e prática.

Um Passo Importante

O lançamento do Proteção Saúde marca um importante passo do Magazine Luiza em direção à diversificação de seus produtos e serviços. A empresa, que já é reconhecida por sua forte presença no varejo, agora se posiciona também como uma fornecedora de serviços de saúde. Isso reforça seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida de seus clientes.

O que é o Proteção Saúde Magalu?

O Proteção Saúde Magalu é um produto do Magazine Luiza que combina cuidados médicos de qualidade com valor acessível. Foi projetado para ajudar aqueles que não têm condições financeiras de pagar por um plano de saúde, mas ainda querem ter acesso a um médico especialista quando necessário e cobertura em casos de doenças graves.

Quem pode se beneficiar do Proteção Saúde Magalu?

O Proteção Saúde Magalu é recomendado para pessoas entre 18 e 60 anos que necessitam de cuidados de saúde. Há opções de planos individuais e familiares que podem incluir até três dependentes.

Quais são as coberturas do Proteção Saúde Magalu?

Os benefícios do plano incluem:

Uma quantia de R$ 10.000,00 para ajudar no tratamento de doenças graves do titular do plano, como Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto e câncer.

Acesso a médicos de diversas especialidades com descontos entre 20% e 60%.

Telemedicina ilimitada 24h.

Descontos de até 80% em exames, laboratórios e farmácias.

Clube de Descontos e cashback em produtos e serviços em mais de 10 mil estabelecimentos de entretenimento, lazer, cultura, educação e viagem.

Qual é o período de cobertura do Proteção Saúde Magalu?

O plano de saúde é válido por um período de 12 meses (um ano), contanto que os pagamentos mensais estejam em dia.

Quais são as condições gerais de assistência do Proteção Saúde Magalu?

Os titulares do plano podem participar de sorteios de R$ 10 mil durante três meses. Com um número da sorte indicado no bilhete do seguro, é possível concorrer a sorteios da Loteria Federal.

É importante notar

O Proteção Saúde Magalu não é um plano de saúde tradicional e nem um seguro saúde. A contratação do seguro é opcional e é possível desistir do contrato em até 7 (sete) dias corridos, com a devolução integral do valor pago.

Como acionar o Proteção Saúde Magalu?

Se você é titular do plano e precisa acioná-lo, pode fazer isso pela internet, por e-mail ou por telefone. A Magazine Luiza também disponibiliza uma ouvidoria para resolver questões mais complexas.