Magic Johnson declarado bilionário pela Forbes

Magia Johnson acabou de ingressar no clube dos 10 dígitos – e ele está na prestigiada empresa como apenas um dos poucos atletas a alcançar a conquista… pelo menos é o que diz a Forbes.

A famosa revista – que se orgulha de manter o controle sobre a sorte das estrelas – diz sua nova contagem no grande Laker agora o tornou um bilionário oficial… e ele tem troco de sobra com o título. Segundo eles, o patrimônio líquido estimado de Earvin é de cerca de US$ 1,2 bilhão.