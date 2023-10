Magic Johnson fala sobre a derrota “decepcionante” do Washington Commanders contra os Giants

“Decepcionante” é o termo que Magia Johnson usado para descrever a derrota do Washington Commanders por 14 a 7 no MetLife Stadium no domingo. A lenda da NBA e proprietária minoritária do Franquia NFL está ficando cansado do jogo do time e escreveu uma mensagem nas redes sociais aparentemente dirigida à comissão técnica e aos jogadores de Ron Rivera.

“Derrota decepcionante por 14 a 7 para meus Commanders para o NY Giants. É difícil vencer na NFL quando você marca apenas 7 pontos”, escreveu Johnson em uma declaração breve, mas forte. O tópico, postado nas redes sociais, rapidamente teve centenas de respostas de fãs implorando para que ele tomasse uma atitude. Muitos deles solicitaram a contratação de uma comissão técnica totalmente nova.

É difícil vencer na NFL quando você marca apenas 7 pontos Magia Johnson

Os Washington Commanders agora têm um histórico de derrotas (3-4)

Depois da derrota, os Commanders têm um histórico de derrotas (3-4) e parecem fadados a mais uma temporada medíocre. O capitão do time e atacante defensivo Jonathan Allen desabafou após a derrota em um discurso cheio de palavrões: “Estou cansado dessa merda. Bulls ** t. Já se passaram sete malditos anos da mesma merda. Estou cansado dessa merda “.

Treinador principal Rony RiveraEnquanto isso, não ofereceu uma perspectiva otimista para o time, simplesmente afirmando que “tudo pode acontecer” nos 10 jogos restantes da equipe na temporada regular. Em quatro temporadas, Barco Fluvial Ron tem uma participação nos playoffs e um recorde de 25-30-1 na temporada regular.

Washington terá a difícil tarefa de receber o Philadelphia Eagles no FedEx Field no próximo domingo (13h ET), em mais um jogo de divisão contra o NFC Leste líderes.