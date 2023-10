Magic Johnson faz declaração ousada após a derrota humilhante de Washington na TNF

“Sem intensidade ou Fogo”, isso resume o que Magia Johnson tinha a dizer sobre o jogo que viu ao vivo Campo FedEx em Landover, MD. A lenda da NBA e novo proprietário minoritário do Comandantes de Washington fez uma declaração ousada após a derrota de seu time por 40-20 no Thursday Night Football.

“Esta noite os Comandantes brincaram com sem intensidade ou fogo“, Magic Johnson postou logo após o jogo. “Não competimos no primeiro tempo e perdemos por 27-3 no intervalo. Era um buraco muito grande para sair e por isso acabámos por perder 40-20”.

Esta noite os Comandantes jogaram sem intensidade nem fogo. Não competimos no primeiro tempo e perdemos por 27 a 3 no intervalo. Era um buraco muito grande para sair e é por isso que acabamos perdendo por 40-20. ? Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 6 de outubro de 2023

As câmeras da Prime TV capturaram o ex-armador do Lakers nas arquibancadas durante o quarto período do jogo, enquanto Washington tentava se recuperar. Sua expressão, sem o sorriso característico, dizia tudo. Depois de um grande esforço no terceiro quarto, Washington sucumbiu aos três touchdowns do recebedor do Bears, DJ Moore.

Quais franquias esportivas Magic Johnson possui?

A ex-estrela do Lakers ficou entusiasmada neste verão depois que a oferta de US$ 6,05 bilhões de Josh Harris foi aprovada, uma compra que incluiu sua oferta minoritária. Johnson, que também tem interesse em times vencedores de campeonatos como o Los Angeles FC da MLS e o LA Sparks da WNBA, sabe como são os times vencedores visto de dentro para fora. Washington (2-3), parece faltar aquela fórmula vencedora que o outro Magiaequipes de propriedade têm exibido ao longo dos anos.

A embaraçosa derrota dos Commanders no horário nobre contra o Chicago Bears, anteriormente sem vitórias, fez com que Magia Johnson faça o que nenhum proprietário fez publicamente em mais de três décadas em Washington: chame a equipe publicamente. O que, por si só, é uma lufada de ar fresco para a clássica franquia DC.

A derrota no horário nobre poderia ter selado o destino do técnico Ron Rivera, que foi nomeado na era Dan Snyder, e tem um perdendo recorde de 24-30-1 como treinador de Washington.