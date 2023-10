Magnata dos negócios lança bandeira sobre a Flórida para recuperar Rolls-Royce roubados

Benyo – o CEO da Aerial Banners, Inc. – ficou super chateado depois de sua esposa OlgaO carro de luxo de US$ 250 mil foi roubado de sua garagem em sua casa à beira-mar no sul da Flórida em 21 de setembro. A câmera de segurança de um vizinho capturou os ladrões subindo a garagem e depois rolando no Rolls.