Mahomes faz de novo: Chiefs QB mantém recorde perfeito contra Broncos

SAlgumas coisas na vida são simplesmente automáticas. Seu Iphone manterá o tempo preciso sem nenhuma ação necessária. Sua chave irá trancar e destrancar a porta da frente. E a Chefes de Kansas City vai vencer o Denver Broncos — especialmente se Patrick Mahomes está abaixo do centro.

Mahomes na quinta-feira liderou o Chefes à sua quinta vitória consecutiva, a vitória por 19-8 sobre o Broncos reforçando a sua posição no topo AFC Oeste. Mahomes também orientou Cidade de Kansas à 16ª vitória consecutiva sobre Denver – e o reinado MVP da NFL agora tem um recorde pessoal de 12-0 contra este adversário, empatando pelo melhor recorde de um quarterback titular contra um único rival.

Broncos tornaram tudo difícil

A competição com pontuação baixa foi uma surpresa para alguns, mesmo que Cidade de Kansas cobriu o spread com sua vitória de 11 pontos. Harrison ButkerOs quatro field goals – um dos quais escapou de 60 jardas para encerrar o primeiro tempo – forneceram a maior parte do Chefes‘ pontuação, e o Broncos permitiu apenas quatro conversões de terceira descida em 14 tentativas.

Além disso, a segurança estelar Justin Simmons apanhado Mahomes no final do primeiro quarto – já a quinta interceptação da temporada do duas vezes MVP. Embora os Chiefs continuem vencendo, Mahomes não está tendo o melhor desempenho da primeira à última jogada.

TD de Toney a diferença

Mesmo assim, Mahomes e Kadarius Toney se uniram para um touchdown importante no final do segundo quarto que empurrou o Cidade de Kansas levar a 10-0. Denver reduziu o défice para oito no último trimestre, mas uma última Açougueiro bomba – esta, um chute de 52 jardas – restaurou a vantagem de dois dígitos.

O recorde atual de mais vitórias de um quarterback contra um único time é detido por – quem mais? — Tom Bradyque venceu o Notas de búfalo 33 vezes em sua história NFL carreira. Mahomescom 12 vitórias contra o Broncosjá percorreu 40% do caminho, e seu domínio sobre Denver deve continuar nos próximos anos.