Mais de 2 milhões de famílias são incluídas no programa a partir da busca ativa

O Bolsa Família é um programa do governo brasileiro que tem como objetivo principal combater a pobreza e promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade.

Nos últimos sete meses, a ação de busca ativa por famílias em situação de vulnerabilidade resultou na inclusão de 2,39 milhões de famílias no programa, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Ação de Busca Ativa: Localizando as Famílias Elegíveis

Uma das estratégias adotadas pelo governo para ampliar a abrangência do Bolsa Família é a ação de busca ativa. Assistentes sociais são responsáveis por identificar famílias que se enquadram nos requisitos do programa, mas que não estavam recebendo o benefício.

Essa medida tem sido fundamental para incluir pessoas em situação de extrema vulnerabilidade no programa.

Números do Programa Bolsa Família

Atualmente, o Bolsa Família contempla 21,45 milhões de famílias em todo o país. No mês de outubro, está previsto o pagamento de R$ 14,67 bilhões, com um benefício médio de R$ 688,97. Além disso, um novo adicional de R$ 14 milhões está sendo destinado às famílias de mais de 287 mil mães de recém-nascidos.

Atualização dos Dados no Cadastro Único

Para receber o benefício do Bolsa Família, é necessário que a família mantenha os dados atualizados no Cadastro Único, informando o nascimento de mais um integrante. Essa atualização é fundamental para garantir que as famílias recebam o suporte necessário.



Benefício Primeira Infância: Apoio às Crianças de Zero a Seis Anos

O Benefício Primeira Infância é uma das modalidades do Bolsa Família que tem como objetivo oferecer suporte às crianças de zero a seis anos. Em outubro, esse benefício alcançará 9,58 milhões de crianças, com um adicional de R$ 150 para cada uma delas.

Ações Específicas para Gestantes e Crianças e Adolescentes

Além do Benefício Primeira Infância, o Bolsa Família também conta com ações específicas para gestantes, crianças e adolescentes. Neste mês, estão sendo destinados R$ 30 milhões para 632,5 mil gestantes e outros R$ 723 milhões para 15,62 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos.

Mulheres e Pessoas Negras no Programa Bolsa Família

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, em outubro, 32,6 milhões de mulheres receberam o Bolsa Família, o que corresponde a 58% do total de beneficiados. Além disso, quando consideramos as responsáveis familiares, 82,9% são mulheres.

É importante destacar também que o programa tem mais de 41 milhões de pessoas beneficiárias de cor preta ou parda, representando 73% do total.

Reestruturação do Programa Bolsa Família

O programa Bolsa Família passou por uma reestruturação em março deste ano, trazendo novos benefícios e regras. Após a implementação do Benefício Primeira Infância, em junho, começou a ser pago o valor de R$ 50 para gestantes e para a faixa etária de sete a 18 anos. Além disso, cada membro da família passou a receber R$ 142, independentemente da idade.

Regra de Proteção: Incentivo à Renda e Continuidade no Programa

Com a chamada Regra de Proteção, mesmo que a família consiga um emprego e melhore sua renda, ela pode permanecer no programa por até dois anos, desde que cada membro receba o equivalente a até meio salário mínimo (R$ 660).

Essa regra visa garantir que a família tenha um período de transição e apoio, caso perca a renda novamente após os dois anos.

Benefício para Mães de Recém-Nascidos

A partir deste mês de outubro, foi implementado o benefício de R$ 50 para mães de recém-nascidos com até seis meses de idade. Essa medida visa dar suporte às mães nesse período crucial de cuidados com o bebê.

O programa Bolsa Família é uma importante ferramenta de inclusão social, beneficiando milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Através de ações de busca ativa, o governo tem conseguido identificar e incluir famílias que se enquadram nos requisitos do programa, mas que não estavam recebendo o benefício.

Com a reestruturação e a implementação de novos benefícios, o Bolsa Família busca oferecer suporte às famílias mais vulneráveis, promovendo a melhoria da qualidade de vida e a redução da desigualdade social no país.