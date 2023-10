Mais de 4400 vagas devem abrir na PRF, e com isso, muitos se perguntam se vai ter concurso.

Dessa forma, para que você, que também tem essa dúvida, saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Mais de 4400 vagas devem abrir na PRF: vai ter concurso?

O concurso da Polícia Rodoviária Federal, ou PRF, está sendo um dos temas mais comentados entre os concurseiros nos últimos tempos.

Isso porque, a possibilidade de uma nova seleção com mais de 4400 vagas, gera expectativa e animação entre aqueles que almejam uma carreira na área de segurança pública. Mas afinal, vai ter concurso da PRF?

De acordo com as últimas notícias e solicitações da PRF, tudo leva a crer que um novo certame está mais próximo do que nunca.

Quantas vagas devem abrir na PRF?

Uma das principais perguntas que os concurseiros estão fazendo é: quantas vagas o próximo concurso da PRF irá oferecer?

Assim sendo, segundo informações obtidas durante uma audiência pública, está prevista a aposentadoria de cerca de 4400 servidores da PRF que completarão 30 anos de atividades até o próximo ano.

Além disso, há uma solicitação para a abertura de concurso visando o provimento de 5000 vagas, quase o mesmo número de servidores que irão sair.

Validade do último concurso da PRF

O último concurso da PRF, cuja validade expiraria no final deste ano, teve seu vencimento prorrogado até 21 de dezembro de 2025.

Essa prorrogação é uma excelente notícia para os concurseiros, pois permite a convocação de candidatos excedentes aprovados no último certame.

Ademais, a convocação de excedentes é um sinal que reforça o quanto a instituição está com defasagem no quadro de servidores.

Veja a possibilidade de um novo concurso

Uma dúvida que paira sobre a mente dos concurseiros é se a validade prorrogada do último concurso impede a realização de um novo concurso. A resposta é não. A prorrogação da validade não impede que um novo concurso ocorra.

Um exemplo disso é o concurso da PMERJ, que apesar de estar convocando excedentes do último concurso, publicou um novo edital para uma nova seleção.

Portanto, a possibilidade de um novo concurso da PRF ainda está em aberto.

Solicitação de aumento de cargos na PRF

Um pedido foi encaminhado visando à autorização de provimento adicional de 238 aprovados excedentes do Concurso PRF 2021.

Além disso, também há menção sobre o encaminhamento da proposta de ampliação de cargos de Policial Rodoviário Federal ao Ministério da Justiça.

Durante uma entrevista ao portal de notícias R7, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, mencionou que já elaborou projetos para a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Ele espera garantir a aprovação dos projetos que visam a reestruturação das carreiras de forças de segurança até o fim do ano.

Solicitação de 5000 vagas para PRF e Agente Administrativo

Em maio de 2023, o Diretor-Geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, encaminhou um ofício solicitando autorização para a realização de concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal e Agente Administrativo PRF, com 5000 vagas. O pedido está no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Essa solicitação é uma resposta ao déficit de efetivo policial na PRF, que se agrava com a projeção de aposentadorias para os próximos anos.

O Policial Rodoviário Federal tem suas competências definidas pelo Artigo 144 da Constituição Federal de 1988, além de disposições presentes na Lei nº 9.503, que define o Código de Trânsito Brasileiro, e no Regimento Interno da PRF.

Sendo assim, se você quer saber todas as atribuições de um servidor da PRF, basta consultar esses órgãos.

O que estudar para o concurso da PRF?

O concurso da PRF é conhecido por sua extensa prova, que abrange uma variedade de tópicos.

Assim sendo, além de compreender o Código de Trânsito Brasileiro, é essencial ter conhecimentos em:

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Ética no Serviço Público;

Direito Previdenciário, e;

Noções de Informática.

Veja algumas dicas para uma preparação eficiente

Por fim, preparar-se para o concurso da PRF é um desafio. Porém, com dedicação e estratégia, você pode conquistar sua vaga.

Desse modo, confira abaixo algumas dicas essenciais para uma preparação eficiente:

Primeiramente, estabelecer horários de estudo regulares e evitar distrações é uma excelente maneira de começar os estudos;

Além disso, utilizar métodos de estudo que se adaptem ao seu estilo de aprendizado, como a resolução de questões também é uma boa prática;

Finalmente, manter-se atualizado com relação às mudanças na legislação e regulamentos relacionados à PRF é fundamental.

Agora que você já sabe tudo sobre as mais de 4400 vagas que devem abrir na PRF, fique atento para saber quando o edital será publicado!