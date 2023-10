Mais de 60% da população mundial está conectada às redes sociais (Entenda!)

De acordo com a Kepios, organização especializada em usos digitais, atualmente, mais de 60% da população mundial está conectada às redes sociais. O estudo foi publicado pela agência We Are Social e a empresa Meltwater. Todavia, o número de pessoas nestas plataformas está chegando perto de todos os usuários da internet.

Analogamente, segundo o levantamento publicado, o número de usuários ativos dentro das redes sociais em todo o mundo chegou a 4,88 bilhões. O relatório sobre a internet da Kepios aponta que ele corresponde a cerca de 60,6% da humanidade, utilizando os mais variados tipos de plataformas, como o Facebook e o Instagram, por exemplo.

Desse modo, vale mencionar que o relatório da Kepios é relacionado ao segundo trimestre de 2023. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 3,7%. Curiosamente, a alta foi maior do que o crescimento da população mundial, que bateu a casa dos 1%. 64,5% da humanidade usa a internet.

Ademais, esse índice corresponde a 5,19 bilhões de pessoas. Mesmo assim, deve-se observar que esse número vem apresentando uma desaceleração desde o início da pandemia da covid-19. O levantamento aponta que mais da metade dos usuários das redes sociais são homens, o que corresponde a 53,6% do total pesquisado.

Usuários de redes sociais

Vale ressaltar que o estudo sobre o número de usuários das redes sociais da Kepios, apresenta uma pequena margem de imprecisão. Isso se deve ao fato de que existem atualmente, um grande número de contas, dessas plataformas, automatizadas. Aliás, em alguns casos, existem pessoas que possuem mais de uma conta diferente.

Ademais, entre as diferentes regiões do planeta há algumas diferenças relacionadas aos usuários das redes sociais. Na África Central e Oriental, apenas uma em cada 11 pessoas utilizam esse tipo de plataforma. Em relação à Índia, o país com a maior população mundial, menos de um terço dos habitantes possuem uma conta.

Em síntese, houve um aumento de dois minutos por dia, no tempo médio de conexão com as redes sociais. A média total desses usuários utilizando as inúmeras plataformas, é de cerca de duas horas e 26 minutos. Neste cenário, deve-se observar que ele varia de acordo com o país. No Brasil é de três horas e 49 minutos.



Horas nas plataformas

A população da França, por exemplo, possui uma média de uma hora e 46 minutos em sua conexão com as redes sociais. No Japão, eles utilizam as plataformas por menos de uma hora. No mundo, os usuários possuem em média, um cadastro em mais de sete redes sociais diferentes. Aliás, as da Meta são as mais procuradas.

Vale mencionar que a Meta, empresa do bilionário Mark Zuckerberg, é a organização responsável pelo Facebook, Instagram e Whatsapp, as plataformas de maior sucesso. Outras redes sociais amplamente utilizadas em todo o mundo, inclusive no Brasil, que merecem destaque são o WeChat, TikTok, Douyng, Twitter, Messenger e Telegram.

Impactos das redes sociais.

As redes sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Elas conectam usuários de todas as partes do mundo e transformou a maneira como eles se comunicam. Em suma, mesmo com inúmeros benefícios relacionados as tecnologias e suas ferramentas, as plataformas podem, no caso de um uso excessivo, trazer sérias consequências para a saúde da pessoa.

Problemas com as redes sociais

Sendo assim, a má utilização das redes sociais pode causar problemas de saúde mental, portanto, é importante utilizar essas ferramentas de modo consciente e responsável. Existem alguns casos em que a pessoa acaba tendo complicações bastante sérias devido à chamada comparação social, quando ela compara sua vida com a de outros usuários das plataformas em questão.

Dessa maneira, a pessoa pode ter sentimentos de inveja, inadequação, ansiedade e depressão. O uso excessivo das redes sociais em muitos casos também pode causar um isolamento social, solidão e também uma baixa auto estima. Muitas vezes, as plataformas podem gerar uma grande dependência de seus usuários.

Em conclusão, as redes sociais acabam sendo utilizadas por algumas pessoas como fonte primária de interação social e validação. Elas ficam obcecadas por curtidas e comentários de seus seguidores. Isso traz consequências negativas em sua auto percepção e procuram por uma aprovação, tornando-se dependentes emocionalmente.