Mais de 800 vagas! Concurso MCTI deve sair a qualquer momento!

O concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação) vai ofertar mais de 800 vagas para vários cargos.

Vale lembrar que os editais deverão sair a qualquer momento, já que a banca foi definida. Com isso, os editais tornam-se iminentes.

Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 6 de outubro.

Bancas e andamento do concurso MCTI

No que diz respeito ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, a empresa escolhida para conduzir o concurso é o Cebraspe, como já havia sido informado anteriormente na última quinta-feira, dia 5.

Neste caso, o contrato já foi formalizado, e o edital está pronto para ser divulgado. Portanto, os interessados deverão ficar em alerta.

Além disso, o Cebraspe também será responsável pela seleção de candidatos para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), conforme uma nova publicação. No entanto, para o INPA, o contrato ainda está em processo de formalização.

O concurso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) oferecerá um total de 814 vagas. Dessas, 296 serão alocadas no Concurso Nacional Unificado, enquanto 518 vagas serão distribuídas em editais específicos de diferentes órgãos do Ministério.

Inscrições e vagas do concurso MCTI



Você também pode gostar:

Para os cargos do processo de seleção unificada, o anúncio oficial das inscrições está agendado para o dia 20 de dezembro.

Quanto às vagas descentralizadas, o prazo inicialmente previsto para a publicação dos editais se estendeu até a próxima segunda-feira, 9 de outubro. Nesse contexto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) está fazendo gestões junto ao Governo Federal para estender novamente a data limite de início dos processos seletivos.

No que diz respeito ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), o contrato foi oficialmente firmado em 4 de outubro, com validade até 4 de outubro de 2025.

No entanto, o documento não especifica a quantidade de vagas que serão disponibilizadas no processo seletivo.

Para os cargos do processo de seleção unificada, o anúncio oficial das inscrições está agendado para o dia 20 de dezembro. Quanto às vagas descentralizadas, o prazo inicialmente previsto para a publicação dos editais se estendeu até a próxima segunda-feira, 9 de outubro.

Nesse contexto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) está fazendo gestões junto ao Governo Federal para estender novamente a data limite de início dos processos seletivos.

No que diz respeito ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), o contrato foi oficialmente firmado em 4 de outubro, com validade até 4 de outubro de 2025. No entanto, o documento não especifica a quantidade de vagas que serão disponibilizadas no processo seletivo.

Mais vagas do concurso MCTI

Para Cemaden- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais -são 35 vagas do concurso MCTI para estes cargos:

Pesquisador: 7 vagas.

Tecnologista: 17 vagas.

Analista em Ciência e Tecnologia: 11 vagas.

Além disso, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a banca organizadora preliminarmente selecionada é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No entanto, é importante observar que essa escolha ainda não foi oficializada. As vagas do INPE são em total de 93 vagas. Veja: pesquisador adjunto I – 43 vagas

pesquisador associado I – 1 vaga

tecnologista júnior I – 28 vagas

tecnologista pleno I – 21 vagas Como foi o último concurso MCTI No último concurso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), que aconteceu em 2012, o leque de oportunidades era diversificado, com um total de 551 vagas oferecidas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Para os cargos de assistente e técnico, que exigiam ensino médio, a remuneração na época atingia R$ 2.705,38. Isso incluía um salário inicial de R$ 1.885,33, acrescido de uma gratificação de desempenho no valor de R$ 820,05. Já para os cargos de analista e tecnologista, os salários variavam dependendo da área de atuação, podendo chegar a até R$ 9.157,15. Isso compreendia um salário básico de R$ 3.884,92, uma gratificação de R$ 3.649 para doutores e uma gratificação de desempenho no valor de R$ 1.623,23. Naquela ocasião, a banca organizadora responsável pelo concurso foi o Cebraspe. Do total de vagas disponíveis, 92 eram para analistas em ciência e tecnologia, 84 para tecnologistas, 36 para pesquisadores, 330 para assistentes de ciência e tecnologia e 9 para técnicos. As provas variaram a depender do cargo, sendo prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos.