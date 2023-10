EUum incidente chocante no icônico Tigela Rosa, vários membros da Colorado time de futebol americano relatou itens roubados de seu vestiário durante o recente jogo contra UCLA. Com o desaparecimento de vários milhares de dólares em objetos de valor, a questão tornou-se uma séria preocupação para as autoridades e a equipa.

Este infeliz acontecimento ocorreu durante Coloradoo jogo contra UCLA, onde enfrentaram uma derrota por 28-16. O momento exato do roubo permanece incerto. Em uma filmagem recente divulgada pela Well Off Media, ColoradoOs jogadores do jogo foram vistos expressando sua consternação com o roubo após o jogo. O lateral defensivo, Cam’Ron Silmon-Craig, expressou suas preocupações, afirmando: “Você não pode ir jogar futebol e saber que está seguro, cachorro. Está uma bagunça, mano.”

Os jogadores do Colorado ficaram extremamente frustrados

Juntando-se Silmon Craig nesta provação são atacantes defensivos Amari McNeill e linebacker externo Derrick McLendon, ambos relataram itens perdidos. Mas não foram apenas os jogadores que foram vítimas. Dario Sandersque trabalha em estreita colaboração com o time Colorado em sua divulgação nas redes sociais (sem relação com o técnico principal Deion Sanders), compartilhou seu próprio relato angustiante. Ele declarou em seu canal no YouTube, “Reach the People Media”, “Ladrões entraram em nosso vestiário e roubaram correntes de vários jogadores, correntes de vários treinadores e pertences. Eles roubaram vários milhares de dólares da minha bolsa.”

O Departamento de Polícia de Pasadena está atualmente investigando o incidente. Lisa Derderian, oficial de informação pública da cidade de Pasadena, reconheceu a investigação em curso. Ela forneceu mais informações ao BuffZone.com, revelando que ambos Colorado e UCLAA segurança privada estava presente no local durante o incidente. No entanto, parece haver ambigüidade sobre quem era especificamente responsável pela guarda dos vestiários.

UCLA também fez uma declaração oficial na segunda-feira, afirmando sua comunicação ativa com as autoridades, Estádio Rose Bowl funcionários, e o Universidade do Colorado para garantir uma investigação completa sobre o assunto.