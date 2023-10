Mais detalhes sobre a prisão de Chandler Jones: ele estava completamente nu

Fvermes Invasores estrela Chandler Jones foi preso por supostamente violar uma ordem temporária de proteção contra violência doméstica em 28 de setembro.

A ordem foi emitida após um incidente em 12 de setembro, quando Jones chegou à casa de uma mulher não identificada, comportando-se de maneira incoerente e sem sapatos.

A mulher identificou Jones como seu ex-namorado e relatou que ele tentou entrar no quarto dela, empurrando-a contra uma grade. Apesar de Jones negando as acusações, foi concedida ordem de proteção, com vigência de 14 de setembro a 13 de dezembro.

Em 28 de setembro, Jones enviou mensagens para a mulher no Snapchat, e ela relatou tê-lo visto em seu sistema de segurança residencial pegando itens de seu quintal, incluindo uma lixeira, rede de piscina e brinquedos para cachorro. Mais tarde, ele enviou vídeos dele mesmo queimando esses itens. A mulher afirmou ser mãe de Jones‘ criança.

“[He] estava completamente nu dentro de seu próprio quintal e queimava itens que tirou do quintal da vítima”, dizia o boletim de ocorrência.

Jones exibiu um comportamento errático no início de setembro, incluindo postagens em mídias sociais direcionadas a indivíduos dentro do Invasores organização.

Ele acusou o técnico Josh McDaniels e gerente geral David Ziegler de mantê-lo longe das instalações da equipe durante o fim de semana do Dia do Trabalho.

Em uma transmissão ao vivo em 28 de setembro, Jones fez acusações infundadas, implicando McDaniels na morte do ex-companheiro de equipe da Nova Inglaterra Aaron Hernándezque morreu na prisão em 2017.

Esses incidentes esclarecem as circunstâncias que cercaram a prisão de Jones e levantam preocupações sobre seu comportamento e estado mental durante esse período.