‘Mais loucura’: profissionais reagem ao cancelamento de Jon Jones x Stipe Miocic no UFC 295

Jon Jones está fora do UFC 295.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou na noite de terça-feira que Jones não defenderá mais seu título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic na luta principal de 11 de novembro no Madison Square Garden devido a Jones ter sofrido uma lesão no peito.

Este é um grande golpe para a visita do UFC a Nova York, que agora tem como atração principal a luta pelo cinturão vago dos meio-pesados ​​entre Jiri Prochazka e Alex Pereira. Os fãs ainda terão uma luta pelo título dos pesos pesados, já que Sergei Pavlovich e Tom Aspinall se enfrentam por um campeonato interino.

Um dos primeiros lutadores a reagir à notícia nas redes sociais foi o campeão peso pena Alexander Volkanovski. Embora esteja a poucos dias de uma derrota devastadora por nocaute na cabeça para o rival Islam Makhachev no UFC 294, Volkanovski brincou dizendo que estava disposto a “se oferecer como tributo” para outra grande luta em curto prazo.

Veja o tweet de Volkanovski e mais reações da comunidade de MMA nas redes sociais abaixo.

Alguma palavra sobre por que Stipe não foi incluído nesse ínterim contra um dos outros dois? -Eric Nicksick (@Eric_XCMMA) 25 de outubro de 2023