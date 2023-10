Mais mudanças no visual do WhatsApp do Android

O WhatsApp está testando diversas novidades para atualizar a sua interface e fazê-la mais moderna. Um exemplo é a intenção de retirar a cor verde da barra superior do aplicativo que sempre caracterizou o app, algo que ainda está em desenvolvimento.

Mais recentemente, o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do WhatsApp, divulgou uma novidade que também promete trazer mudanças. Trata-se da atualização 2.23.20.10 do WhatsApp beta para Android, que introduz novos ícones e cores.

Como mostra a captura de tela disponibilizada pelo WABetaInfo, o WhatsApp projetou novos ícones com o objetivo de tornar a interface mais moderna, melhorando o apelo visual geral do aplicativo.

Além disso, o WhatsApp está definido para introduzir uma nova cor verde como cor de tema predominante para os modos claro e escuro, junto com uma cor de balão de bate-papo renovada para o tema escuro e o botão de ação flutuante. É importante ressaltar que novos ícones também estarão disponíveis nas configurações do aplicativo e na tela de informações do chat.

Melhorias semelhantes também foram detectadas para a versão beta do WhatsApp de iOS. A iniciativa mostra que o aplicativo quer fornecer aos usuários uma experiência atualizada e aprimorada tanto para quem usa iPhone quanto para quem tem Android.

Recado em atualização

Além do projeto atual de redesenhar o aplicativo para se alinhar às diretrizes do Material Design 3, o WhatsApp também planeja implementar melhorias em determinados recursos legados, visando melhorar a experiência do usuário ao interagir com eles. Um desses recursos é a seção “Recado”, que normalmente contém breves informações vinculadas ao perfil do WhatsApp.



A atualização 2.23.20.12 do WhatsApp beta para Android mostra melhorias para esse recurso e parece que o WhatsApp pretende rebatizá-lo como “Status” no futuro. O WABetaInfo aponta que há uma nova opção chamada “Adicionar status” que está em desenvolvimento e estará disponível nas configurações do aplicativo em uma atualização futura.

O site confirma que este recurso oferecerá aos usuários algumas opções padrão, provavelmente as mesmas já disponíveis hoje, como “viajando”, “trabalhando” e “bateria falsa”. Também inclui alguns recursos relacionados a atualizações de status. O WhatsApp tem planos para permitir a configuração de tempo para que o status possa desaparecer automaticamente do perfil do usuário.

No momento, o WhatsApp planeja oferecer aos usuários as seguintes durações: 24 horas, três dias, uma semana ou duas semanas. Após selecionar quanto tempo dura o novo status do texto, ele desaparecerá do perfil quando o período selecionado expirar. No entanto, os usuários poderão atualizar a duração sempre que desejarem.

Mídia de canais e armazenamento interno

Outra novidade em desenvolvimento é um recurso de resposta de atualização de canal. Esta será uma nova ferramenta para interagir com o conteúdo e atualizações que os usuários recebem dos canais, adicionando importantes recursos de discussão aos canais. Assim como ela, outra novidade são recursos destinados a melhorar o controle sobre a mídia que eles recebem.

A atualização 2.23.20.11 do WhatsApp beta para Android mostra que o app quer tornar possível gerenciar a remoção automática de mídia do canal do dispositivo. Haverá uma nova seção chamada “Configurações do canal”, onde os usuários poderão escolher quando as imagens e vídeos compartilhados nos canais deverão ser removidos automaticamente do dispositivo.

No momento, o WhatsApp pode não excluir imediatamente a mídia do canal do dispositivo do usuário, pois a opção padrão é “Nunca”, e isso pode fazer com que os usuários acumulem involuntariamente uma quantidade significativa de mídia do canal em seus dispositivos ao longo do tempo, potencialmente levando a problemas de armazenamento.

A atualização deve trazer aos usuários maior controle sobre quanto tempo essa mídia permanece em seus dispositivos com a introdução desse recurso, melhorando sua experiência geral com o WhatsApp. Isso significa que os usuários não precisam mais gerenciar manualmente as mídias de seus canais para liberar espaço de armazenamento em seus dispositivos, pois haverá uma opção automática em uma atualização futura.

É importante observar que a mídia excluída será baixada assim que o usuário abrir o canal novamente. Além disso, parece que esta é uma configuração individual, permitindo aos usuários desativá-la para um canal enquanto a mantêm ativa para outro.

Vale a pena dizer que aparece uma barra superior branca do aplicativo dentro da seção de configurações do canal, o que confirma uma atualização futura do design do aplicativo.