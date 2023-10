Mais segurança para quem usa WhatsApp no iPhone

Um recurso vem sendo desenvolvido para o WhatsApp do Android e agora a empresa prepara a mesma função para usuários do iPhone. Trata-se de uma opção de retransmissão de privacidade para chamadas. Com esse recurso, os usuários poderão experimentar uma camada adicional de segurança ao fazer chamadas de voz e vídeo, pois o WhatsApp tornará mais difícil para outras pessoas obterem seu endereço IP.

Quem descobriu a novidade foi o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do app, que divulgou a atualização 23.20.1.73 do WhatsApp beta para iOS. Ela mostra que o aplicativo ainda está desenvolvendo a funcionalidade para uma atualização futura no iOS.

Como mostra a captura de tela feita pelo portal, haverá uma nova seção na tela de configurações de privacidade para permitir aos usuários uma experiência mais segura durante chamadas de voz e vídeo.

Com a opção “proteger endereço IP em chamadas”, o WhatsApp tornará definitivamente mais difícil para outras pessoas na chamada inferirem sua localização e endereço IP, pois as chamadas em seu dispositivo serão retransmitidas com segurança por meio de seus servidores.

Mais segurança, menor qualidade

As chamadas ainda serão criptografadas de ponta a ponta ao ativar esta opção, mas a qualidade da chamada pode ser reduzida para garantir uma camada adicional de segurança. É importante observar que esse recurso é totalmente opcional e os usuários podem escolher se desejam ativá-lo com base em suas preferências pessoais e questões de segurança.

O recurso é benéfico para os usuários que precisam ligar para contatos desconhecidos ou participar de conversas nas quais não têm muita confiança na privacidade. Ao ativar a opção de retransmissão de chamadas, um usuário adicionará um nível extra de anonimato à sua comunicação.

Mesmo com o custo de uma qualidade menor na chamada, potencialmente mais lenta já que os dados precisam viajar pelos servidores do WhatsApp para serem anonimizados. No entanto, esta compensação garante que a privacidade seja protegida, uma vez que o WhatsApp tentará ocultar o seu endereço IP de agentes maliciosos que possam tentar rastreá-lo.



Nome de usuário para localizar contato

Outra novidade, também sendo desenvolvida tanto para Android quanto para iOS, é a capacidade de configurar um nome de usuário. Com esse recurso, não será mais necessário compartilhar o número de telefone, pois o usuário poderá se comunicar com novas pessoas usando seu nome de usuário, assim como é feito no Telegram. A novidade apareceu na atualização 23.20.1.71 do WhatsApp beta para iOS.

Será possível escolher seu nome de usuário do WhatsApp diretamente nas configurações do perfil, pois uma nova seção dedicada a esse recurso será introduzida nesta tela em uma atualização futura. Os nomes de usuário no WhatsApp aceitam caracteres alfanuméricos e alguns caracteres especiais, mas não suportam discriminadores. Isso significa que os nomes de usuário são exclusivos no WhatsApp e não poderão ser repetidos – até porque dificultaria a localização de uma pessoa em específico.

É importante observar que a configuração de um nome de usuário é opcional, e o número de telefone associado a uma conta que iniciou um bate-papo por meio de um nome de usuário permanecerá sempre oculto, desde que as pessoas na conversa ainda não conheçam os números de telefone umas das outras.

Com os nomes de usuário no WhatsApp, será possível se comunicar com qualquer usuário, seja ele pessoa física ou jurídica, facilitando a conexão dos usuários com os mais diversos contatos e empresas.

A introdução de nomes de utilizador também está alinhada com o seu compromisso de aumentar a privacidade e a segurança: ao permitir que os utilizadores comuniquem sem revelar os seus números de telefone, podem finalmente manter um nível mais elevado de confidencialidade das suas informações quando interagem com novos contatos e conversas em grupo. Como sempre, as conversas iniciadas através de nomes de usuário serão protegidas por criptografia de ponta a ponta.