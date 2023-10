MAIS UM benefício extra do Bolsa Família? Veja quanto e quem recebe

O Bolsa Família sempre implementa diversos benefícios extras para os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Porém, desde o ano passado, quando era conhecido como Auxílio Brasil, os montantes são depositados separadamente no Caixa Tem. Inicialmente, o valor base era de R$ 400 e depois foi acrescido de R$ 200. Sendo assim, no momento, a quantia mínima é de R$ 600. Cerca de 20 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza recebem pelo menos esse valor mensalmente.

Além disso, desde março, o Governo Federal liberou um adicional de R$ 150 para alguns integrantes dos grupos contemplados. Há algum tempo, a equipe do governo anunciou que o valor per capita do Bolsa Família seria de R$ 142. Isso significa que famílias com mais de quatro membros têm direito a um valor acima do mínimo de R$ 600.

Valores praticados no Bolsa Família

Os valores do Bolsa Família foram atualizados, sendo distribuídos da seguinte forma:

R$ 142 por pessoa;

R$ 150 para crianças menores de 6 anos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para lactantes;

R$ 50 para crianças e jovens entre 7 e 18 anos.

O programa tem como objetivo principal atender às necessidades básicas dos beneficiários de acordo com a composição familiar. É importante destacar que os adicionais de R$ 50 serão liberados a partir de junho.

Quem pode receber?

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e corresponder aos seguintes requisitos:



Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica – renda familiar mensal por pessoa de até R$ R$ 218,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do benefício, será preciso:

Que as crianças estejam com a carteira de vacinação em dia, bem como o acompanhamento nutricional;

As gestantes estejam em acompanhamento de pré-natal;

Que as crianças e adolescentes tenha uma frequência escolar entre 60% e 75%.

Calendário do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro acontecerão nesta semana, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social):

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro

Como consultar o pagamento?

Os representantes podem fazer a consulta do benefício pelos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Site da Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 111; ou

Central de Atendimento 121.

Como sacar o Bolsa Família sem o cartão do benefício?

A principal forma de sacar o Bolsa Família é por meio do cartão magnético, diretamente nos caixas eletrônicos da Caixa. Contudo, se o beneficiário não tiver o cartão em mãos, também poderá utilizar os caixas eletrônicos para realizar o saque.

Para sacar sem o cartão no caixa eletrônico é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem no celular, que dá acesso à conta social digital do beneficiário. A seguir, confira o passo a passo completo:

Primeiro, acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Em seguida, clique na opção “saque sem cartão”; Depois, clique em “gerar código para saque”; Na página seguinte, escolha a opção “gerar código”; Por fim, digite a sua senha do App e clique no botão alaranjado para visualizar o código.

Com o código em mãos, o beneficiário tem o prazo de 1 horas para comparecer a um caixa eletrônico da Caixa e realizar o saque. No momento, será necessário selecionar a opção saque sem cartão.

Vale ressaltar que por meio do aplicativo o beneficiário pode realizar outras operações, como pagas contas e boletos, fazer compra online com o cartão de débito virtual, realizar recarga no celular, e fazer transferências bancárias e Pix.