Maluma emocionado durante Tiny Desk enquanto cantava para sua mãe bebê

Ddurante seu show na quinta-feira, Maluma confirmou que ele e a namorada Susana Gomez estão esperando uma filha chamada Parisficando emocionado ao cantar para os dois em NPR‘Tiny Desk’ na sexta-feira.

Maluma, 29 anos, vestia uma camisa branca sem mangas onde se lia “Pap de Paris” (pai de Paris) e dedicou a segunda música de sua apresentação a Gomez, que estava por perto, fora do quadro.

A música, chamada “ADMV”, fala sobre sua namorada grávida. Ele mal conseguia cantar a letra, engasgando várias vezes.

Depois de finalmente tocar a música inteira, Maluma olhou para a namorada e disse brincando: “Eu disse para você não estar aqui para isso”.

Maluma faz anúncio do bebê ao vivo

Maluma revelou a notícia da gravidez em um videoclipe de “Procura”, que estreou ao vivo durante seu show em Washington DC.

“Meu povo, tenho uma surpresa para vocês esta noite. Hoje faremos a estreia mundial do meu próximo vídeo”, disse Maluma. “Você vai testemunhar [something] que ninguém neste mundo está vendo. Vou ficar aqui com você e vou ver essa surpresa com você.”

“Procura” fala sobre sua jornada com Gomez, que supostamente começou a namorar Maluma em 2020.

Maluma conversa com Bobbi Althoff

Durante uma recente aparição no “The Really Good Podcast” com Bobbi AlthoffMaluma parecia pronto para ser pai.

Althoff, 26 anos, tem duas filhas e segurou uma delas durante a maior parte da entrevista enquanto ela dormia.

Maluma não resistiu, mas admirou a fofura deles ao admitir que está pronto para ser pai, sabendo que o anúncio estava a poucos dias de distância.