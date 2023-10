Maluma repreende fã que tocou suas partes íntimas durante show em Nova York

Maluma passou por um momento tenso durante seu show no Madison Square Garden em Nova York, quando um fã tocou inesperadamente suas partes íntimasalgo pelo qual ele foi rapidamente repreendido.

O vídeo do evento se tornou viral nas últimas horas e mostra Maluma enquanto ele atravessa uma multidão de pessoas esperando por sua chegada. O colombiano está sorridente e amigável com todos e, a certa altura, percebe-se uma mão que, em vez de acariciar o torso do artista, vai direto para suas partes.

Como é lógico, o ato pega Maluma desprevenido, que se afasta e diz algo ao torcedor, embora em nenhum momento suas palavras possam ser ouvidas com clareza. Dele rosto surpreso é evidente e, embora descontente, continua seu caminho e retorna para cumprimentar o restante de seus milhares de seguidores.

Apoio a Maluma



O incidente gerou um grande debate nas redes sociais, principalmente entre aqueles que defendem que o ato poderia ser categorizado como agressão sexual. “As pessoas deveriam saber que existem limites”, diz uma das mensagens que podem ser lidas no X (antigo Twitter). “Nunca é certo tocar uma pessoa de forma sexual sem o seu consentimento, independentemente de seu sexo, status, popularidade, beleza, roupas…” outro usuário aponta.

Muitos fãs, além de denunciando o ato da mulher, não hesite em alertar o que teria acontecido se, em vez de ser uma mulher para Maluma, fosse um homem para uma artista feminina: “Se fosse ao contrário não a estariam aplaudindo”.