Maluma revela que vai ter um filho com GF Susana Gomez no videoclipe de ‘Procura’

Artista colombiano Maluma tem um bebê a caminho – fazendo o anúncio em grande estilo com seu novo videoclipe.

Maluma compartilhou a feliz notícia no vídeo de “Procura”, quinta-feira à noite em seu show em Washington, DC… e enquanto o vídeo se concentra em seu romance com sua namorada, Susana Gomezo minuto final é onde ele lança a bomba do bebê.

Os 2 veem o filho pela primeira vez através de uma ecografia, deixando Maluma e Susana radiantes. Eles também informaram os membros da família sobre a adição emocionante, mostrando suas reações emocionantes.

O vídeo também mostra o chá de bebê do casal e a revelação do gênero – o que confirma que eles vão ter uma menina!

Também parece que o nome da criança será Parisbaseado no colar da Susana e no nome do bolo.



04/10/23 TMZ. com

Maluma e Susana foram vistas saindo do Central Park em Nova York no início deste mês… provavelmente depois de filmar a filmagem de “Procura”… e você pode definitivamente ver a barriga do bebê.