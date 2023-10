Mama Kelce gostaria que Travis e Taylor levassem seu relacionamento um pouco mais devagar

Travis Kelceo Chefes de Kansas City‘tight end, vem ganhando as manchetes recentemente devido ao seu relacionamento florescente com a estrela pop Taylor Swift. Os dois foram vistos juntos nos jogos de Kelce e Swift até conheceu a mãe de Kelce Dona. No entanto, fontes internas revelaram que Mamãe Kelce não está totalmente entusiasmada com o novo interesse amoroso de seu filho.

Segundo uma fonte, Donna quer que o casal desacelere as coisas e deixe o relacionamento se desenvolver naturalmente, longe dos olhos do público. “Donna não é contra Taylor namorar Travis”, disse a fonte. “Ela só quer pisar no freio um pouco. Donna acha que o relacionamento deles deveria se desenvolver naturalmente, fora dos holofotes.”

É compreensível que Dona gostaria que seu filho levasse as coisas com calma, especialmente considerando o quão público o relacionamento deles se tornou. Rápidorelacionamento anterior com Joe Alwin foi mantido em segredo e não está claro quando ela e Kelce começaram a namorar.

Swift tornou público seu relacionamento com Travis

No entanto, os dois parecem estar fortes, com Swift acompanhando Donna em três jogos de Kelce e Kelce comprando recentemente uma mansão de US$ 6 milhões para acomodar seu novo relacionamento.

Kelceo relacionamento com Rápido certamente cativou os fãs da NFL, mas parece que Mamãe Kelce quer que eles se concentrem uns nos outros e não na atenção do público. É um sentimento com o qual muitos se identificam – às vezes é bom manter as coisas privadas e deixar um relacionamento se desenvolver naturalmente.

Em outras notícias, os fãs da NFL pensaram sobre a escolha da cerveja de Kelce enquanto assistiam ao jogo 1 do NLCS na Filadélfia. Kelce também foi flagrado caindo Sábado à noite ao vivo com seu irmão Jason e Swift, chocando todos na plateia.

No geral, parece que Kelce e Swift estão aproveitando o tempo juntos, mesmo que Mama Kelce queira que eles desacelerem um pouco as coisas. Contanto que estejam felizes, isso é tudo que importa.