Man Utd News: Bobby Charlton, lenda do Manchester United e da Inglaterra, morre aos 86 anos

Eo futebol inglês está de luto depois Manchester United anunciou a morte de Senhor Bobby Charlton aos 86 anos.

O ex-jogador era uma lenda do Manchester Unitedcom quem conquistou a Taça dos Campeões Europeus em 1968, e da Inglaterra, com quem conquistou a Copa do Mundo em 1966. Ele também ganhou a Bola de Ouro em 1966.

Ele teve uma breve carreira gerencial entre 1973 e 1983 com Preston North End e Wigan Athleticantes de ingressar no conselho de administração do United, onde passou 17 anos como jogador.

“Sir Bobby foi um herói para milhões de pessoas, não apenas em Manchester ou no Reino Unido, mas em qualquer lugar do mundo onde o futebol é jogado. Ele era admirado tanto por seu espírito esportivo e integridade quanto por suas excelentes qualidades como jogador de futebol. Sir Bobby será sempre lembrado como um gigante do jogo”, disse o United, que joga esta noite (21h) no Sheffield United.

“Um vencedor da Copa do Mundo, um grande jogador do Manchester United e, para mim, o maior jogador da Inglaterra. Ele pode não estar mais conosco, mas tem a imortalidade no futebol. Descanse em paz”, tuitou o ex-jogador Gary Lineker. “O maior jogador da Inglaterra e o maior embaixador do United. Um campeão dentro e fora de campo”, disse Gary Neville.

No mesmo nível dos grandes

Charlton nasceu em Ashington em 1937 em uma família com vários jogadores de futebol por parte de mãe (os Milburns). Um jogador moderno e versátil, Bobby era um jogador ‘box to box’ que começou no meio, preparou o jogo e chegou à área com perigo. Ele é considerado um dos jogadores mais importantes da história, além do United e da Inglaterra. Alguns o colocaram perto de Di Stéfano, Pelé, Maradona e Cruyff.

Em 1953, ingressou na academia de juniores do United e jogou em Old Trafford entre 1956 e 1973. Jogou 758 partidas e marcou 249 gols durante os 17 anos em que ganhou três ligas, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Europa em 1968 como membro do Santíssima Trindade em que brilhou ao lado George Best e Denis Law. Naquele ano, em que ergueu o troféu, conquistou a Bola de Ouro. A segunda depois da que venceu em 1967.

No entanto, no United ele viveu um momento incrivelmente difícil ao sobreviver ao desastre aéreo de Munique em 1958, no qual 23 pessoas morreram, oito delas jogadores de futebol que voltavam de Belgrado de um duelo na Copa da Europa. Dez anos depois, os sobreviventes venceram o Taça da Europa em Wembley contra Eusébio Benfica (4-1) com um duplo de Charlton.

Depois de ter sucesso no United, Charlton jogou pelo Preston, Waterford, Newcastle KB United, Perth Azzurri e Blacktown City, aposentando-se em 1980. Como técnico, teve apenas duas aventuras no Preston como jogador-treinador (1973-75) e no Wigan (1983). Porém, após sua aposentadoria, ele foi vinculado ao United como diretor. Ele foi um de seus grandes embaixadores. Um frequentador assíduo do Old Trafford.

Vencedor da Copa do Mundo com a Inglaterra

Charlton é considerado um dos melhores jogadores da história da Inglaterra. Disputou quatro Copas do Mundo (1958, 1962, 1966 e 1968) sendo campeão em Wembley aos 66′. O único título conquistado pelos ‘Três Leões’ foi conquistado com um desempenho de homem em campo do Charlton.

Ele jogou 106 partidas e marcou 49 gols pela Inglaterra. Seu recorde de pontuação durou 40 anos, até que Wayne Rooney primeiro (2015) e Harry Kane depois (2022) o venceram. Dos campeões de 1966, apenas Senhor Geoff Hurst sobrevive.

“Uma verdadeira lenda do nosso jogo. Nunca esqueceremos você, Sir Bobby”, observou a FA.