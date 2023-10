Man Utd News: David Beckham se oferece para ajudar o Manchester United: Queremos estabilidade, conheço as pessoas certas para fazer isso

David Beckham está gostando do projeto que tem como dono do Inter Miami, mas ao mesmo tempo está preocupado com a situação em que o Manchester United, seu clube de infância, se encontra ultimamente.

O dono da franquia MLS esteve presente no GP do Catar de Fórmula 1 e lá respondeu às perguntas que lhe foram feitas pela Sky Sports sobre a crise que os Red Devils vivem.

Curiosamente, há rumores de que uma das principais propostas pelo clube inglês virá do Catar.

“Somos um dos maiores clubes do mundo, senão o maior. Queremos estabilidade”, disse ele.

“Acho que isso é o mais importante. Todos nós temos nossos favoritos, quem achamos que precisa dirigir o clube, cuidar dele e levá-lo de volta ao lugar ao qual pertence.

“Queremos voltar ao topo e conheço as pessoas certas para fazer isso, então veremos.”

Além disso, Beckham pediu paciência com Erik Ten Bruxaapós as últimas derrotas do time na Premier League e na Liga dos Campeões.

“Ele é um bom treinador” Beckham disse. “Estes são tempos difíceis e há muito barulho no clube agora.

“Precisamos nos livrar desse barulho. Precisamos que uma decisão seja tomada para o bem do clube, dos treinadores, dos jogadores e dos torcedores.”

A atmosfera no clube em torno dos Glazers, proprietários norte-americanos do clube inglês, é terrível.

Os torcedores querem uma mudança urgente de propriedade que levará à ressurreição de um gigante europeu que está em crise há muito tempo.