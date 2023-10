Manel Kape: Recusei o pedido de desculpas de Israel Adesanya nos bastidores do UFC 293 após briga na coletiva de imprensa

Acontece que Manel Kape realmente estava pronto para atacar na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 293.

A poucos dias da luta contra Felipe dos Santos, Kape acertou Kai Kara-France, que desistiu do card após sofrer uma concussão no treino. Quando Kape gritou com o neozelandês na plateia, isso provocou uma reação do então campeão peso médio do UFC, Israel Adesanya, que é companheiro de Kara-France e estava no palco promovendo sua atração principal contra Sean Strickland.

Os lutadores trocaram palavras, com Adesanya prometendo que iria “enterrar” Kape, chamando o contendor peso mosca de “anão” enquanto a segurança se interpunha entre eles para garantir que o incidente não se tornasse físico.

A situação aparentemente terminou aí, mas Kape revelou que Adesanya o abordou nos bastidores e pediu desculpas.

“Depois de toda essa conversa [at the press conference], ele veio até mim nos bastidores ‘Ei, sem desrespeito, somos África, somos irmãos’”, disse Kape ao falar ao MMA Fighting. “Eu disse: ‘Não somos irmãos.

“’Olha, meu problema é com Kai Kara, não com você. Por que você se levantou? Ele pode cuidar de seus negócios.’”

Kape disse que não tinha nenhum problema com Adesanya até a briga na coletiva de imprensa pré-luta. Mas para ele, toda a provação não foi apenas uma ferramenta promocional para aumentar a sua rivalidade com a Kara-France. É por isso que ele se recusou a aceitar o pedido de desculpas de Adesanya quando eles se encontraram novamente dois dias depois no UFC 293.

“Acredite, se ele estiver na rua sem câmeras, eu vou comer você também”, disse Kape. “Você é um homem para respaldar suas palavras. Porque você é apenas um [man], você é alto, mas vou te comer na rua. Acredite em mim. Você não sabe o que sou capaz de fazer.

“Ele recuou novamente. Pergunte a eles o que ele me disse nos bastidores. Nenhum homem, nenhum tamanho, não os temo e estou invicto nas ruas.”

Embora a conversa fiada aconteça o tempo todo no UFC, Kape não gostou do fato de Kara-France ter desistido da luta, e ele realmente não gostou de Adesanya se envolver em negócios que não eram dele.

Dito isso, Kape não ficou chocado com o fato de Adesanya ter abordado ele nos bastidores do UFC 293. Ele acredita que todo o drama em torno da coletiva de imprensa foi apenas um show para Kara-France e seus companheiros.

O mesmo não pode ser dito de Kape.

“Eu esperava por isso, porque eles estão apenas atuando”, disse Kape. “A diferença é que não estou atuando. Eu não estou atuando. Estou falando sério.

“Essas pessoas não são construídas como eu. De onde eu venho, com o que eu lido. Sou diferente dessas pessoas. Ele sabe. Ele não quer o problema aí.