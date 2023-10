Marido da estrela de ‘RHOP’ Mia Thornton cego pela separação

Fontes próximas ao marido da estrela de ‘RHOP’ nos disseram que Gordon recebeu documentos judiciais em nome de Mia em meados de agosto… o que sinalizou seu desejo de separação judicial. Fomos informados de que a mudança o surpreendeu completamente – e que ele não tinha ideia do que estava por vir.

Nossas fontes nos dizem que Gordon também está irritado agora com a forma como Mia lidou publicamente com a situação – principalmente porque nos disseram que ele sente que ela está enganando todo mundo.

O fato é que… até sexta-feira – quando MT anunciou que eles estavam se separando – ela fez parecer que eles estavam bem nas redes sociais, continuando a postar fotos dos dois juntos e até gritando com ele um punhado muitas vezes … chamando-o de uma influência positiva para os filhos.

Nossas fontes dizem que Gordon está irritado com isso… e não apenas isso, mas fomos informados de que ele ainda nem assinou os papéis. O fato de ela ir a público pode ser vista como uma pressão para que ele o faça.

Mia deu a notícia para Pessoas dizendo … “Como todos os casamentos, o nosso teve seus altos e baixos. Neste momento, Gordon e eu estamos separados, mas minha família é minha prioridade número um e estou empenhado em fazer o que for preciso para garantir que nós estão bem. Pedimos que você respeite nossa privacidade e nos dê tempo e espaço para resolver as coisas.”

Claro, o pano de fundo de tudo isso é o fato de que ‘Real Housewives of Potomac’ tem uma nova temporada no horizonte… a estreia está marcada para novembro, e isso com certeza será coberto.