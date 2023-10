Marisa está com MAIS DE 100 VAGAS abertas; Saiba mais!

A Marisa, famosa marca que é uma das maiores redes varejistas de roupas do Brasil, está com vagas disponíveis no presente momento. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a empresa, veja quais são os cargos abertos:

Analista de Controles Internos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Humano Organizacional Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Engenharia de Logística Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operações Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Planejamento de Produto Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Service Desk – São Paulo – SP – Efetivo;

Assessor (a) de Clientes – Canoas – RS – Efetivo;

Assessor (a) de Clientes – Contagem – MG – Efetivo;

Auditor Interno Especialista (Financeiro e Contábil) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Fortaleza – CE – Associado;

Auxiliar de Visual Merchandising – Manaus – AM – Efetivo;

Auxiliar E-commerce – São Paulo – SP – Efetivo;

Comprador Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Visual Merchandising Pleno – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador de E-commerce – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Operações e Dados – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista em Inteligência Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estilista Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Dentre outras.

Mais sobre a Marisa

Sobre a empresa, vale frisar que a Marisa conta com mais de 70 anos de experiência, construiu uma forte relação de cumplicidade e intimidade com a mulher, conhecendo e acompanhando suas necessidades e anseios.

A proposta da marca é ser íntima e cúmplice da mulher brasileira e seus sonhos, oferecendo a ela acesso a uma moda de qualidade, considerando sua diversidade e respeitando as tendências internacionais.

Ao todo, está presente hoje em várias regiões do Brasil, com lojas nas melhores ruas e shoppings do país. Além disso, é uma das pioneiras do setor no e-commerce, oferecendo seus produtos pela sua loja virtual há 20 anos.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas do Marisa já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



