Mark Davis, proprietário dos Raiders, joga caça-níqueis em aeroportos em Las Vegas

De acordo com um usuário de mídia social, o bilionário entrou em uma sessão de jogo antes dos Raiders enfrentarem os Packers no “Monday Night Football”.

Seu jogo preferido… “Roda da Fortuna” – mas com base em sua reação às luzes piscando à sua frente, não parece que ele estava encontrando muita riqueza.

Mas, se for esse o caso, Davis certamente pode se dar ao luxo de sofrer o golpe… afinal, o homem de 68 anos vale US$ 2,3 BILHÕES!!!

Parece que o jogo na máquina caça-níqueis foi interrompido independentemente da chegada de uma amiga. Ela parecia ser a mesma pessoa com quem Davis se sentou durante o jogo do MNF no Allegiant Stadium.