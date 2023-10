Mark Hunt critica Dana White pelo fim da parceria UFC-USADA

Mark Hunt dirigiu palavras duras a Dana White após a notícia de que em breve o UFC não trabalhará mais com a USADA.

Em 1º de janeiro de 2024, a USADA deixará oficialmente de administrar o programa antidoping do UFC. No futuro, os testes antidoping do UFC serão realizados pela Drug Free Sport International. O ex-candidato peso pesado do UFC, Mark Hunt, deixou claro no Instagram que não confia no CEO do UFC para lidar com a situação profissionalmente.

Veja a reação de Hunt nas redes sociais abaixo.

“Eu te dou um ano [Dana White and UFC] antes que você não exista mais”, escreveu Hunt. “Você não pode continuar roubando os lutadores e suas famílias. O êxodo de vocês, criminosos, já está começando.”

Hunt passou a se referir a White como um “cachorro canalha” e um “vira-lata inútil”, observando que o momento da divisão UFC-USADA parecia ocorrer convenientemente entre o arquivamento do processo de Hunt e o retorno iminente do megastar do UFC Conor McGregor. O status de teste de drogas de McGregor tem sido uma fonte constante de controvérsia enquanto ele se prepara para sua primeira luta desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em julho de 2021.

A relação entre Hunt e o CEO do UFC tem sido volátil desde 2017, quando Hunt processou White, o oponente do UFC 200, Brock Lesnar, e a promoção, alegando extorsão, fraude e quebra de contrato, entre outras acusações. Hunt afirmou que o UFC permitiu conscientemente que Lesnar usasse drogas para melhorar o desempenho antes de sua luta no UFC 200 em julho de 2016. Lesnar derrotou Hunt por decisão unânime, mas o resultado foi anulado para no-contest quando Lesnar mais tarde falhou em um teste de drogas.

A juíza distrital de Nevada, Jennifer A. Dorsey, rejeitou recentemente o caso do tribunal federal devido ao fato de Hunt não ter sido capaz de fornecer provas definitivas de que as partes em questão conspiraram entre si e que Hunt foi deliberadamente enganado.

Veja mais de Hunt abaixo.