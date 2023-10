Martina Navratilova critica vídeo da secretária do Interior, Deb Haaland, com Drag Queen

Martina Navratilova ficou claramente furioso com uma entrevista com o Secretário do Interior Deb Haaland fiz com uma drag queen no início desta semana … classificando-o como uma “paródia patética de mulheres”.

O vídeo de Haaland com Pattie Gonia – uma ambientalista que no passado se descreveu como uma “homossexual profissional” – foi publicada na página X do político na segunda-feira para celebrar o Mês da História LGBT.

No clipe, Haaland pode ser visto conversando com Gonia fora do Monumento Nacional de Stonewall, na cidade de Nova York, em um esforço para destacar sua importância para a história americana.

Para celebrar o Mês da História LGBT, juntei-me a um defensor das atividades ao ar livre e ícone do movimento climático @pattiegonia para discutir como lugares como @StonewallNPS ajudar a contar a história completa e honesta do nosso país. pic.twitter.com/XSIGs1qz9z – Secretária Deb Haaland (@SecDebHaaland) 2 de outubro de 2023

@SecDebHaaland

Navratilova, no entanto, obviamente não era fã do conteúdo… indo atrás dele com um tweet contundente na terça-feira.

“Isso é uma piada?” escreveu a lenda do tênis de 66 anos. “A patética paródia das mulheres continua.”

Quando uma fã respondeu: “As lésbicas Butch sempre enfrentaram o mesmo escárnio. ‘Não é realmente uma mulher.’ Todos nós deveríamos nos abraçar. E esta é uma drag queen, não uma pessoa trans. Eles certamente não estão tentando se passar por mulheres! – Navratilova imediatamente respondeu com outro tweet.

“E como exatamente devemos saber a diferença?” ela escreveu. “E por favor, não compare machos com fêmeas. Obrigado.”

Navratilova – que é abertamente gay – não explicou mais sobre seu problema com o vídeo.