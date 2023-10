Martino preocupado com a lesão de Lionel Messi: ‘Essa cicatriz corre o risco de uma ruptura muscular maior’

Cao contrário dos relatórios iniciais, Lionel Messi lesão muscular no tendão da coxa parece mais grave do que o previsto anteriormente. O argentino já havia perdido o jogo contra Bolívia durante a pausa internacional e voltou para Miami com uma ruptura muscular de vários centímetros. Treinador Gerardo ‘Tata’ Martino permitiu que Leo Messi voltasse aos treinos, mas ele esteve sempre sozinho nesta terça-feira. Após o treino, ‘Tata’ deveria apaziguar quem estava preocupado com sua estrela, mas fez exatamente o oposto. Já havia sido noticiado que Messi carregava dores devido à cicatriz de uma lesão antiga. De acordo com Martinhoessa cicatriz pode se abrir novamente se forçarem o jogador e criarem um problema muito pior.

Aqui está o que Martinho disse aos repórteres pouco antes do treino de terça-feira: “Em Messi caso, é o que temos dito nos últimos dias. Veremos se ele não enfrenta nenhum tipo de perigo durante o treino e avaliaremos se fazer a viagem é conveniente para ele. Ele já deve começar a treinar com a equipe. Pode ser hoje ou amanhã (foi hoje). A questão é que o jogo é amanhã. Talvez ele pudesse fazer primeiro o aquecimento de hoje, mas só fará um treino baseado nas necessidades que tem hoje. A equipe realizará um treino bem mais leve com base na forma como vem treinando ultimamente. Leão está mais próximo de um dia normal de treino e é por isso que vamos avaliá-lo no dia a dia”.

Martino alerta sobre a cicatriz de Messi

Mas de acordo com Martinhoainda há algum perigo com isso cicatriz de uma lesão antiga que pode agravar a situação. Ele acrescentou: A cicatriz é o que o coloca em risco de uma nova ruptura muscular e então enfrentaríamos um problema muito mais sério. Está no tendão da coxa. Evidentemente, ele estará bem para o seu clube se estiver bem para a sua seleção nacional. leoninos o compromisso com sua seleção nacional está fora de discussão. Foi algo que ele reconheceu de antemão. o clube sabia disso porque agora temos até 12 convocações e não é só com ele, é com o resto dos jogadores.” ‘Tatá‘ também tentou acalmar um pouco as neves, afirmando que não sabia ao certo quanto tempo Messi levaria para se recuperar totalmente.

