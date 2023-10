Mary Lou Retton compartilhou sua felicidade em um vídeo comovente com sua filha em sua última postagem nas redes sociais

Mary Lou Reton é um ex-americano Ginasta olímpica e 5 vezes vencedor da medalha de ouroque atualmente está lutando pneumonia com a ajuda de uma comunidade que se reuniu para apoiá-la.

Durante seus momentos difíceis no hospital, podemos relembrar seu vídeo mais recente no mídia social para lembrar os momentos alegres que ela compartilhou com a família. Pode não ter sido a lembrança mais feliz para sua filha, Emma Kellymas a emocionante viagem de carro após a cirurgia de remoção do dente do siso produziu um vídeo divertido para Mary Lou Instagram alimentar.

Emma Kelley é a estrela do vídeo de mídia social de Mary Lou

Apesar de obviamente lidar com os efeitos da anestesia, a atitude alegre e despreocupada de Emma é o que torna o vídeo de janeiro de 2023 especial. Tudo o que ela queria era ir para o academia e ver seus companheiros de equipe, mas quando sua mãe disse que ela precisava descansar, ela aceitou bem e permaneceu positiva.

“Estou tão feliz. Tenho minha mãe no meu carro que amo. Estamos seguindo meu marido”, disse ela a Retton, que corrigiu sua declaração para “futuro marido”. Então veio a linha dourada.

“Quando ele vai colocar o anel em mim, mãe?” ela comentou. “Está na hora, vamos agora.”

Mary Lou teve que lembrar à filha que ela tinha 20 anos, ao que ela respondeu: “ah, sim, esqueci”.

Emma Kelley agora frequenta o Universidade do Arkansasonde ela está no equipe de ginástica, seguindo os passos de sua lendária mãe. Segundo seu Instagram, ela ainda está com o “futuro marido” em questão: Hudson Clarkum todo-SEC lateral defensivo que é veterano no Time de futebol do Arkansas.

“Por favor, mostre este (vídeo) no jantar de ensaio”, implorou um dos comentários no Instagram.