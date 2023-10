Mary Lou Retton e seu polêmico treinador: Quem é o ‘ogro’ Bla Krolyi?

Bla Krolyi e sua esposa, Martha, eram conhecidos por seus métodos de treinamento severos, que incluíam insultos, tapas e fome. A escola deles em Onesti, uma pequena cidade na Romênia, formou vários ginastas que se tornaram campeões. Nadia Comaneci, a lendária ginasta que mudou sua vida, foi uma delas. Krolyi viu o potencial da menina de 6 anos, que era tão flexível quanto obediente e disciplinada. Sob sua tutela, Comaneci se tornou uma lenda e se tornou o treinador mais famoso do mundo.

No entanto, CrowleyOs métodos de eram extremos, pois ele acreditava que tudo era justo para produzir campeões na Romênia durante as décadas de 1960 e 1970. Em seu livro “Nadia e a Securitate“, historiador e cientista político Carvalho Oleiro lança luz sobre o sofrimento que Comaneci suportou nas mãos do regime comunista durante a sua carreira. Olaru teve acesso a arquivos inéditos da polícia secreta de Nicolae Ceaucescu, que incluíam relatórios e conversas telefônicas interceptadas.

Os ficheiros revelam a brutalidade dos métodos de Krolyi, que chocaram até os agentes da Securitate. “As meninas receberam golpes tão fortes que muitas vezes sofreram hemorragias nasais”, disse um informante num relatório sobre o “terror e brutalidade” que ocorreram durante o treino.

“Matar as ginastas de fome era uma prática comum dos Krolyis”, afirma outro relatório. Algumas meninas começaram a comer pasta de dente à noite, antes de dormir, porque estavam com muita fome. Alguns até bebiam secretamente água do tanque do vaso sanitário porque não tinham permissão para beber água.

Vencer era o objetivo, não importa o que acontecesse

O livro também inclui uma entrevista inédita com Comaneci de 1977, em que revelou ter sido insultada e esbofeteada por ganhar 300 gramas. Ela também admitiu que estava com tanta fome que mal conseguia ficar de pé.

Olaru revela também que Comaneci manteve um diário durante esses anos em que descrevia as surras que as meninas recebiam quando não tinham um bom desempenho. No diário, segundo outro informante que leu vários trechos, Nádia descreveu como eram obrigadas a treinar até a exaustão, mesmo lesionadas e sem atendimento médico.

Apesar dos duros métodos de treinamento, Comaneci tornou-se uma estrela no Olimpíadas de Montreal de 1976e Krolyi ficou conhecido como o mentor de uma fábrica de campeões olímpicos, que inclui namorados americanos Mary Lou Retton e Simone Biles.

Krolyi, porém, negou as acusações, mas reconheceu suas grandes expectativas: “Minhas ginastas são as mais bem preparadas do mundo. Elas vencem, isso é tudo que importa”.