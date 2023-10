Mas afinal, haverá mudanças nas diretrizes para iniciar no BPC 2024? Confira!

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma importante assistência concedida pelo governo brasileiro, destinada a idosos e pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Diferentemente de uma aposentadoria tradicional, o BPC não requer que o beneficiário tenha feito contribuições para a Previdência Social.

Em vez disso, o programa assegura o pagamento de um salário mínimo mensal, proporcionando um suporte financeiro crucial para milhões de brasileiros.

Para solicitar o BPC, os cidadãos elegíveis devem iniciar o processo junto ao Governo Federal.

Mas, vale dizer que, embora o programa seja administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é essencial compreender que ele não se trata de uma aposentadoria convencional.

A concessão do benefício é baseada na condição socioeconômica do requerente, não dependendo de histórico de contribuições previdenciárias. Porém, é importante destacar que as diretrizes de solicitação podem sofrer alterações de maneira periódica.

Dessa forma, em 2024, é importante que os interessados busquem informações detalhadas sobre o BPC para entender os requisitos e os procedimentos necessários para solicitar o benefício.

E assim, para ajudar você a obter mais esclarecimentos sobre o BPC 2024 e dissipar quaisquer dúvidas sobre os critérios de elegibilidade e os passos a serem seguidos no processo de solicitação, preparamos essa leitura. Portanto, nos acompanhe!

Quem é elegível para o recebimento do BPC 2024?



A legislação brasileira estipula que este benefício seja concedido aos seguintes grupos:

Idosos com mais de 65 anos: Para aqueles que atingiram a idade de 65 anos ou mais, o BPC é uma ajuda fundamental;

é uma ajuda fundamental; Pessoas com deficiência de qualquer idade: Qualquer pessoa, independentemente da idade, que tenha uma deficiência que cause impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a longo prazo é elegível para receber o BPC.

Além das condições mencionadas acima, os candidatos devem cumprir os seguintes critérios:

Critério de renda: A renda familiar per capita não pode ultrapassar 1/4 do salário-mínimo. Atualmente, este limite é de R$ 330 por pessoa.

Avaliação médica e social: Pessoas com deficiência precisam passar por uma avaliação médica e social realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Cadastro no Cadastro Único (CadÚnico): É necessário estar inscrito no CadÚnico para solicitar o BPC.

Como realizar a solicitação?

O processo para solicitar o BPC envolve várias etapas, bem como, alternativas para o cidadão. Sendo assim:

Cadastro no CRAS: A inscrição pode ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência do beneficiário. Este cadastro deve ser feito antes do pedido do benefício;

Pedido do BPC : O pedido pode ser feito através dos canais de atendimento do INSS, incluindo a central telefônica no número 135. Além disso, o processo pode ser realizado online por meio do site ou aplicativo de celular “Meu INSS”;

: O pedido pode ser feito através dos canais de atendimento do INSS, incluindo a central telefônica no número 135. Além disso, o processo pode ser realizado online por meio do site ou aplicativo de celular “Meu INSS”; Atendimento presencial: Para quem prefere o atendimento presencial, é possível abrir o pedido em uma Agência da Previdência Social. Durante este processo, é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Por fim, vale mencionar que, durante a análise do pedido, o INSS pode solicitar documentos adicionais que comprovem a necessidade do pagamento do BPC.

Informações adicionais sobre o BPC 2024

Enfim, para esclarecer dúvidas sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o governo disponibiliza várias opções de atendimento.

Os cidadãos podem entrar em contato com a Central do INSS pelo telefone 135, que está disponível de segunda a sábado, das 7 às 22 horas.

Além disso, as informações também podem ser acessadas através do site do INSS (gov.br/meuinss) e pelo aplicativo Meu INSS, disponível para download no Google Play e na App Store.

Ademais, as redes municipais de Assistência Social também estão aptas a fornecer informações sobre o BPC 2024.

A análise da deficiência informada, necessária para a concessão do benefício, é realizada pelo Serviço Social e pela Perícia Médica do INSS.

É importante mencionar que os Jovens Aprendizes têm direito ao BPC 2024, contanto que cumpram os requisitos estabelecidos. Eles podem inclusive acumular o benefícios com a remuneração do contrato de aprendiz com deficiência.

Para os beneficiários que requerem assistência permanente de outras pessoas ou são aposentados por invalidez, há a possibilidade de solicitar um adicional de 25% ao valor mensal do BPC.

Entretanto, é essencial ter em mente que o BPC 2024 não pode ser acumulado com outros benefícios da Seguridade Social, como aposentadorias e pensões, nem de outros regimes, como o seguro desemprego.

Todavia, existem algumas exceções, como benefícios de assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e remuneração proveniente de contratos de aprendizagem, como já mencionado anteriormente