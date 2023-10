Más notícias no deserto: estrela dos Cardinals perderá várias semanas

Emesmo que eles tenham um recorde de 1-4, o Cardeais do Arizona impressionou NFL fãs nesta temporada com sua determinação e nível de competição – principalmente na vitória sobre o Dallas Cowboys na semana 3. O Cardeais estavam liderando AFC casa de força Cincinnati durante grande parte da reunião da semana 5 em Estádio Fazenda Estadualmas o Bengalas se reuniu para uma vitória por 34-20 que afetou Arizona em mais de uma maneira.

Cardeais correndo de volta James Conner, uma das estrelas do time, sofreu uma lesão no joelho no primeiro tempo da partida de domingo. A equipe colocou Conner na reserva de feridos, o que significa que um ataque que tem sido surpreendentemente potente ficará sem uma de suas engrenagens principais pelo menos nas próximas quatro semanas.

Um vazio no backfield

Conner é duas vezes Pro Bowl seleção que marcou 15 touchdowns corridos, o recorde de sua carreira, em 2021, sua primeira temporada em Arizona. Embora ele nunca tenha conseguido uma temporada de 1.000 jardas, Conner cultivou uma reputação de corredor poderoso e teve uma média de 5,4 jardas, o recorde de sua carreira, por corrida em cinco jogos.

Com Conner arquivado no futuro próximo, o Cardeais espera-se que se torne um novato Emari Mercado e dar-lhe um papel ampliado. Demercado marcou seu primeiro NFL touchdown no domingo, carregando a bola 10 vezes para 45 jardas na derrota para Cincinnati.

Os Cardinals terminarão com o pior recorde da NFL?

Sem Conner pelo menos nas próximas quatro semanas – e visto que o Cardeais já estão em último lugar no NFC Oeste – esta temporada está rapidamente se tornando centrada no desenvolvimento dos jogadores, à medida que Arizonao novo regime do país descobre o seu próximo núcleo vencedor.

O potencial retorno do quarterback estrela Kyler Murray trará emoção de volta ao deserto, e vitórias no final da temporada poderão ocorrer se Murray mostra que ele está saudável novamente. Mas as duas vezes Pro Bowl a seleção ainda não foi designada para retornar de sua lesão no joelho em meio a rumores de que os Cardinals podem estar de olho em outro quarterback mais jovem para levá-los ao futuro.

Mesmo com um Murray em boa forma, ArizonaA defesa de ainda está entre os 10 últimos contra a corrida e contra o passe – e não tem semana de folga até dezembro. Cresce a possibilidade de os Cardinals terem duas escolhas entre os 10 primeiros no Draft de 2024 da NFL – sua própria seleção, bem como uma que originalmente pertencia ao Houston Texanos.