Mascote do Oregon Ducks faz de tudo para tentar cortejar Dua Lipa

Tele Huskies de Washington’36-33 vitória sobre o Patos de Oregon em Seattle deixou o resultado em segundo plano depois que o mascote visitante se esqueceu do resultado por um momento para brilhar por conta própria e ir atrás de seus interesses pessoais.

O Pato acabou sendo um namorador e deixou qualquer vestígio de pudor e abriu o coração diante dos olhos do mundo e mandou um recado para sua ‘crush’ Dua Lipa com uma placa no estádio onde dizia ao cantor britânico: Podemos conversar?

A mensagem não parou na foto da arroba, já que o mascote do Oregon também usou sua conta X (antigo Twitter), para garantir que sua mensagem chegasse Dua Lipa, que no momento não respondeu e o namorado aventureiro ficou à vista com uma séria possibilidade de entrar no clube dos soldados caídos. Mas com coragem e com o apoio dos torcedores americanos, que presenciaram a proposta lançada em rede nacional e apoiaram a ousadia de um dos principais mascotes do futebol universitário.

Roupa selvagem de Dua Lipa e poses de ioga hipnotizantes

Washington e Oregon são as estrelas da temporada

O 115º confronto entre os rivais foi o primeiro a contar com os dois times classificados entre os 10 primeiros, ao lado de uma dupla de zagueiros em Michael Penix Jr. e Bo Nix que deveria competir pela honra de melhor jogador da faculdade.

E ele correspondeu às expectativas como talvez o maior de todos os inimigos. Houve fogos de artifício ofensivos, mudanças violentas de impulso, grandes jogadas dos dois zagueiros e decisões que serão questionadas por uma base de fãs.

A última reunião da temporada regular antes de ambos os programas passarem para o Big Ten no próximo ano pode ser o ato de abertura para decidir a temporada final do Pac-12 como o conhecemos.

Uma revanche é possível no jogo do título da conferência em Las Vegas. O primeiro tempo foi de 60 minutos de intensidade, emoção e intriga. Desta vez, quarterback Pênix venceu o duelo Nixambos candidatos ao Troféu Heisman.