Massacre israelense no campo de refugiados de Jabalia, em Gaza, quase 150 mortos

A onda de ataques aéreos israelenses na terça-feira em um campo de refugiados perto Cidade de Gaza prédios de apartamentos destruídos, deixando crateras onde antes estavam, enquanto as tropas terrestres lutavam Hamas militantes em todo o norte de Gaza e atacaram complexos subterrâneos.

O Ministério do Interior dirigido pelo Hamas disse que pelo menos seis ataques aéreos destruíram vários blocos de apartamentos em Jabaliya e relatou um grande número de vítimas, mas não forneceu detalhes imediatamente.

Os militares israelenses disseram na terça-feira que realizaram um ataque em larga escala em Jabaliya sobre a infra-estrutura do Hamas “que tinha assumido o controlo de edifícios civis” e que os túneis sob os edifícios ruíram. Afirmou que os ataques mataram um grande número de militantes do Hamas, incluindo Ibrahim Biari, que supervisionou as operações na parte norte da faixa.

Israel disse que dois dos seus soldados foram mortos em combates no norte de Gaza, as primeiras mortes militares relatadas desde que a ofensiva terrestre no pequeno território do Mediterrâneo se acelerou no final da semana passada.

Com várias centenas de milhares Palestinos ainda na parte norte de Gaza, tropas e tanques israelitas teriam avançado em vários lados da Cidade de Gaza, o extenso centro urbano.

Espera-se que as baixas aumentem em ambos os lados à medida que a batalha avança para bairros residenciais densos, mesmo com hospitais sobrecarregados no norte alertando que estão à beira do colapso, com os suprimentos em grande parte cortados e os ataques ocorrendo nas proximidades. Primeiro Ministro Benjamim Netanyahu rejeitou os pedidos de cessar-fogo e prometeu novamente esmagar a capacidade do Hamas de governar Gaza ou ameaçar Israel após o massacre sangrento de 7 de outubro, que desencadeou a guerra.

No campo de refugiados de Jabaliya, uma área densamente povoada de pequenas ruas nos arredores da Cidade de Gaza, imagens da cena da TV Al-Jazeera mostraram pelo menos quatro grandes crateras onde antes existiam edifícios, em meio a uma grande faixa de escombros cercada por ruínas parcialmente desabadas. estruturas.

Dezenas de equipes de resgate e transeuntes vasculharam os destroços, em busca de sobreviventes sob os edifícios destruídos. Jovens carregaram as formas inertes de duas crianças dos andares superiores de uma estrutura em ruínas de um prédio de apartamentos danificado, enquanto ajudavam a descer outra criança e uma mulher. Não ficou claro se as crianças estavam vivas ou mortas.

Também na terça-feira, os militares israelitas disseram que tropas terrestres assumiram o controlo de um reduto militar do Hamas no oeste de Jabaliya, matando 50 militantes.

Mais de 8.500 palestinos foram mortos na guerra

Porta-voz do Hamas Hazem Qassem negou a alegação dos militares, dizendo que estava tentando justificar “seu crime hediondo” contra civis.

Mais de 8.500 palestinos foram mortos na guerra, a maioria mulheres e menores, disse o Ministério da Saúde de Gaza na terça-feira, sem fornecer uma divisão entre civis e combatentes. O número não tem precedentes em décadas de violência israelo-palestiniana.

Mais de 1.400 pessoas morreram do lado israelita, principalmente civis mortos durante o ataque inicial do Hamas, também um número sem precedentes. Militantes palestinos também sequestraram cerca de 240 pessoas durante a incursão e continuaram a disparar foguetes contra Israel.

Um dia depois do primeiro resgate bem-sucedido de Israel de um prisioneiro detido pelo Hamas, o porta-voz do braço armado do grupo militante disse que planejam libertar alguns reféns não-israelenses que mantêm nos próximos dias. O Hamas já libertou quatro reféns e disse que libertaria os outros em troca de milhares de prisioneiros palestinos detidos por Israel, que rejeitou a oferta.

Mais de metade dos 2,3 milhões de palestinos de Gaza fugiram das suas casas, com centenas de milhares de pessoas abrigadas em escolas superlotadas geridas pela ONU que se transformaram em abrigos ou em hospitais ao lado de milhares de pacientes feridos.

A guerra também ameaçou desencadear combates noutras frentes. Israel e o grupo militante Hezbollah do Líbano trocaram tiros diariamente ao longo da fronteira, e Israel e os EUA atingiram alvos na Síria ligados ao Irão, que apoia o Hamas, o Hezbollah e outros grupos armados na região.

Os militares disseram ter abatido o que parecia ser um drone perto da cidade de Eilat, no extremo sul, e interceptado um míssil sobre o mar Vermelho na terça-feira, nenhum dos quais entrou no espaço aéreo israelense.

Os rebeldes Houthi apoiados pelo Irã no Iêmen alegaram mais tarde que dispararam mísseis balísticos e drones contra Israel, dizendo que era a terceira operação desse tipo e ameaçando mais. No início deste mês, um contratorpedeiro da Marinha dos EUA no Mar Vermelho interceptou mísseis e drones lançados contra Israel pelos Houthis, que controlam grande parte do norte do Iémen.

Na Cisjordânia ocupada, onde a violência israelo-palestiniana também aumentou, o exército demoliu a casa da família de Saleh al-Arouri, um alto funcionário do Hamas exilado há mais de uma década. Um funcionário da aldeia de Aroura disse que a casa estava vazia há 15 anos.

Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant disse que os militares estavam mobilizando forças “em grande escala, nas profundezas de Gaza”.

“As conquistas no campo de batalha foram muito altas. Infelizmente, na guerra também há um preço, e no último dia o preço foi alto”, disse ele, referindo-se às mortes dos dois soldados.

As forças israelenses teriam avançado para norte e leste da Cidade de Gaza. Ao sul da cidade, as tropas israelenses também tentavam bloquear a rodovia principal do território e a estrada paralela ao longo da costa do Mediterrâneo, segundo Dawood Shehab, porta-voz da Jihad Islâmica, um grupo militante menor aliado ao Hamas.

Os militares disseram que atingiram cerca de 300 alvos de militantes no último dia, incluindo complexos dentro de túneis, e que as tropas se envolveram em diversas batalhas com militantes armados com mísseis antitanque e metralhadoras.

Imagens de vídeo divulgadas pelos militares mostraram soldados e um tanque descendo uma estrada de terra entre duas fileiras de prédios demolidos, alguns deles de três a quatro andares de altura. Israel diz que tem como alvo os combatentes e a infra-estrutura do Hamas e que os militantes operam entre civis, colocando-os em perigo.

O Hamas divulgou seu próprio vídeo mostrando o que disse ser uma batalha no norte de Gaza no domingo. Um combatente usando uma câmera estilo GoPro emergiu de um túnel com um lançador de granadas propelido por foguete e correu por dunas de areia e arbustos com outros militantes em meio ao barulho de tiros.

Não foi possível confirmar de forma independente os relatórios de nenhum dos lados.

A crise humanitária de Gaza continuou a piorar

A Organização Mundial da Saúde disse que dois hospitais foram danificados e uma ambulância destruída em Gaza nos últimos dois dias. Ele disse que todos os 13 hospitais que operam no norte receberam ordens de evacuação israelenses nos últimos dias. Os médicos recusaram tais ordens, dizendo que seria uma sentença de morte para pacientes em aparelhos de suporte vital.

O Hospital Shifa da Cidade de Gaza, o maior do território, está à beira de ficar sem combustível, disse o Ministério da Saúde.

Não há eletricidade central em Gaza há semanas, e Israel proibiu a entrada de combustível necessário para alimentar geradores de hospitais e residências, dizendo que quer evitar que caia nas mãos do Hamas.

Permitiu a entrada de uma quantidade limitada de alimentos, água, remédios e outros suprimentos vindos do Egito, embora muito menos do que o necessário, dizem grupos de ajuda humanitária. Um comboio de 59 caminhões de ajuda entrou pela passagem de Rafah com o Egito na terça-feira – o maior até agora – elevando o total que entrou desde 22 de outubro para 216, de acordo com Wael Abu Omar, porta-voz do Hamas para a travessia.

A agência da ONU para os refugiados palestinianos, conhecida como UNRWA, afirma que 64 dos seus funcionários foram mortos desde o início da guerra, incluindo um homem morto juntamente com a sua esposa e oito filhos num ataque na noite de segunda-feira.

“Este é o maior número de trabalhadores humanitários da ONU mortos em qualquer conflito ao redor do mundo em tão pouco tempo”, disse a porta-voz Juliette Touma à Associated Press. “A UNRWA nunca mais será a mesma sem estes colegas.”

Cerca de 800 mil pessoas atenderam às ordens dos militares israelenses de fugir da parte norte da faixa para o sul, segundo Jonathan Conricus, porta-voz militar israelense. Estimava-se que o norte de Gaza tinha uma população pré-guerra de cerca de 1,1 milhão.

A janela para fugir para o sul pode estar a fechar-se, já que as forças israelitas chegaram esta semana à principal auto-estrada norte-sul de Gaza. Um vídeo que circulou na segunda-feira mostrou um tanque abrindo fogo contra um carro que se aproximava de uma berma de areia, mas estava dando meia-volta. O Ministério da Saúde de Gaza disse que três pessoas foram mortas.

Zaki Abdel Hay, um palestino que mora a poucos minutos a pé da estrada ao sul da Cidade de Gaza, disse que as pessoas têm medo de usá-la. “As pessoas estão muito assustadas. Os tanques israelenses ainda estão próximos”, disse ele por telefone, acrescentando que “fogo constante de artilharia” podia ser ouvido perto da estrada.