Mateusz Gamrot será reserva de Islam Makhachev x Charles Oliveira no UFC 294

Mateusz Gamrot vai subir na balança e servir de reserva na luta pelo título dos leves entre Islam Makhachev e Charles Oliveira, no UFC 294, no dia 21 de outubro.

Fontes próximas à situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting no sábado, após Gamrot mencionar inicialmente seu papel como reserva durante uma entrevista em sua Polônia natal.

Gamrot assume o papel de reserva depois de garantir uma vitória sobre Rafael Fiziev em sua partida mais recente, que elevou seu recorde no UFC para 6-2 no geral. A luta terminou depois que Fiziev sofreu uma lesão no joelho, que acabou sendo uma ruptura do ligamento cruzado anterior que exigiu cirurgia.

Embora não fosse a maneira que ele queria vencer, Gamrot ainda conseguiu a aprovação, então agora ele terá a oportunidade de apoiar a luta principal do UFC 294 caso alguém não consiga bater o peso ou não consiga competir. Lutadores reserva raramente foram usados, mas é preciso destacar que Oliveira realmente perdeu peso em uma luta pelo título anterior, o que coloca Gamrot no convés se isso acontecer novamente.

A luta pelo título dos leves é uma revanche depois que Makhachev dominou e finalizou Oliveira no primeiro encontro. Oliveira se recuperou com uma vitória sobre Beneil Dariush para garantir uma segunda oportunidade de enfrentar Makhachev com o título em jogo.

O UFC 294 acontece na Etihad Arena, em Abu Dhabi.