Matt Brown irrompe sobre o ‘superestimado’ Tyson Fury, proclama Francis Ngannou ‘exposta’ a divisão dos pesos pesados ​​​​no boxe: ‘Eles são péssimos’

Matt Brown não foi o único a escolher Tyson Fury para dominar Francis Ngannou na luta do último sábado à noite, mas o veterano peso meio-médio do UFC ficou definitivamente chocado com o resultado.

Apesar de competir em sua primeira luta de boxe profissional, Ngannou teve um desempenho brilhante ao marcar o único knockdown na luta antes de perder uma polêmica decisão dividida. Enquanto isso, Fury ficou efetivamente envergonhado depois de entrar na luta como favorito de 14 para 1, com a maioria dos especialistas em boxe prevendo que ele brincaria com o menos experiente Ngannou e eventualmente o eliminaria em 10 rounds.

Em vez disso, Fury parecia tímido e confuso ao lidar com Ngannou, principalmente diante do tipo de força que o ex-peso pesado do UFC gera em seus socos.

“Eu estava animando Tyson Fury”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Achei que ele fosse isso e aquilo. Vou te dizer uma coisa, isso me lembrou Buster Douglas-Mike Tyson. Uma grande chateação. Quer Francisco tenha vencido ou não, podemos falar sobre isso, mas o fato de ele ter tomado uma decisão dividida e possivelmente vencido é uma vitória. Isso é uma chateação ao máximo.

“O que descobrimos quando Mike Tyson lutou contra Buster Douglas, descobrimos quem era Mike Tyson. Percebemos que ele não era o assassino frio que iria passar por cima de todo mundo que encontrasse. Buster Douglas enfrentou-o e lutou com ele como um homem e isso foi o suficiente. Vejo que é o mesmo aqui. Descobrimos quem é Tyson Fury. Ele não era o boxeador que pensávamos que fosse. Acho que ele levou essa luta a sério. Acho que ele aceitou. Acho que ele treinou para isso e acho que ele foi superestimado esse tempo todo. Acho que o superestimei. Subestimei Ngannou e superestimei Tyson Fury.”

Apesar de todas as maneiras pelas quais Ngannou chocou o mundo com seu desempenho, Brown não pôde deixar de atacar Fury ao abordar sua exibição péssima ao enfrentar um novato no esporte do boxe.

Ao que tudo indica, Fury deveria ter derrotado Ngannou em uma vitória esmagadora apenas com base na experiência, mas em vez disso ele quase não sobreviveu. Brown acredita que isso diz muito sobre Fury e toda a divisão de pesos pesados ​​do boxe.

“Tyson deveria ter passado por ele”, disse Brown. “Ele está com 33 a 0, campeão invicto. Ele deveria ter passado por ele. Isso me diz que o nível do boxe peso pesado é muito baixo. Não me importa se você é o maior atleta da história da humanidade, você não deveria entrar e ir para a decisão dividida com o campeão.

“Isso me diz que toda a divisão e eu não estou odiando Tyson – eu amo o cara, amo sua personalidade, amo tudo nele, sempre fui muito fã dele – mas acho que [he’s] apenas superestimado. Ninguém deveria chegar na primeira partida e conseguir fazer isso. Tyson Fury deveria tê-lo prendido. Isso absolutamente me deixa louco. Ele se atrapalhou com a bolsa no sábado à noite. Esta não deveria ter sido uma partida competitiva e, novamente, acho que Tyson levou isso a sério. Acho que ele realmente treinou para isso, mas quando sentiu Ngannou acertá-lo, todos nós vimos a expressão em seus olhos. Ele não queria estar lá naquele momento. Ele ficou chocado.”

Considerando o quão perto ele esteve de derrotar o campeão dos pesos pesados ​​em sua estreia no boxe, Ngannou provavelmente receberá muitas ofertas para competir novamente – potencialmente contra outro grande candidato como Anthony Joshua ou Deontay Wilder.

Em um mundo perfeito, Ngannou atrairia Fury para uma revanche, mas “The Gypsy King” já foi contratado para enfrentar Oleksandr Usyk antes de ele colocar os pés no ringue na noite de sábado passado.

Não importa o adversário, Brown espera que Ngannou destrua quem quer que seja jogado contra ele, porque agora ele considera toda a divisão de pesos pesados ​​do boxe uma vergonha para o esporte.

“Sou um recorde quebrado, a divisão dos pesos pesados ​​no boxe agora é uma merda”, disse Brown. “Esses caras não são o que pensávamos que eram e Francis Ngannou apenas os expôs. Se ele lutar [Anthony Joshua], ele vai bater na bunda de AJ. Se ele lutar [Deontay] Wilder, ele vai dar uma surra em Wilder.

“Ele vai entrar e destruir a divisão dos pesos pesados. Ele irá lutar contra Fury e provavelmente vencerá. Acho que ele vai destruir todos eles. Estou ligando agora. Francis Ngannou vai dominar a divisão dos pesos pesados ​​do boxe porque eles são péssimos.”

