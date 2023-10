Matt Brown questiona se vencer realmente importa para Dillon Danis: ‘Ele aceita ser o palhaço do esporte’

Verdade seja dita, Matt Brown não está nem aí para quem vencerá entre Logan Paul e Dillon Danis quando eles se enfrentarem em uma luta de boxe no sábado.

Habilidade por habilidade, o veterano do UFC não espera muito de dois lutadores novatos, mas ele se sentiu atraído pelo trabalho implacável de troll que Danis desencadeou em Paul e sua noiva Nina Agdal. As postagens incessantes nas redes sociais, que incluíam fotos e vídeos sexualmente explícitos, levaram Agdal a entrar com uma ação judicial e uma ordem de restrição contra Danis.

Em teoria, Paul vai descarregar sua raiva e frustração em Danis no ringue neste fim de semana, mas Brown não sabe se a luta ou o resultado realmente importam tanto para o ex-campeão de grappling e duas vezes veterano do Bellator.

“Não sei se Dillon sente essa pressão”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Não sei se ele está apenas gostando da atenção. Porque esse cara deve estar tão acostumado a ser motivo de chacota. Quando você olha para as postagens dele no Instagram, eu não o sigo há muito tempo, mas de vez em quando Gordon [Ryan] falava merda sobre ele ou algo assim e você olhava e esse cara causa isso para si mesmo.

“É quase como se ele aceitasse ser o palhaço do esporte. Não sei se ele vai sentir essa pressão, se ele se importa se ele entrar lá e for nocauteado parecendo um idiota. Eu não sei se ele vai. Não sei se ele tem esse respeito por si mesmo.”

Embora Danis fale sobre um grande jogo em entrevistas e nas redes sociais, ele não compete em nada relacionado aos esportes de combate desde 2019, mas sempre apregoa que arrasaria os melhores lutadores do MMA, incluindo o campeão meio-médio do UFC Leon Edwards.

Talvez isso seja apenas uma confiança avassaladora, mas Brown não acredita nisso, especialmente vendo os tipos de reações que Danis recebe constantemente quando faz essas afirmações bizarras.

É por isso que Brown questiona a verdadeira motivação por trás da campanha de Danis para criar expectativa em relação ao seu confronto com Paul, porque na verdade tudo pode ser uma questão de ganhar seguidores e atenção, em vez de realmente tentar vencer uma luta.

“Não sei se ele realmente se importa se ganha ou perde essa luta ou não”, disse Brown. “Ele se sente confortável sendo motivo de chacota. Ele se sente confortável com as pessoas que não pensam nada dele. Ele meio que abraça isso.

“É tão estranho para mim. Ele não tem dignidade ou respeito próprio por si mesmo, e talvez esteja ganhando um bom dinheiro fazendo isso, apenas abraçando aquele personagem para isso. Eu não fui criado assim. Você se respeita e mantém a cabeça erguida. Você luta por quem você é. Acho que ele foi criado de forma diferente.

Mesmo que Danis perca, Brown espera que seu comportamento permaneça exatamente o mesmo, e ele provavelmente aumentará sua conversa fiada para irritar Paul cada vez mais.

“Isso faz você pensar, Logan provavelmente vai foder com esse cara, e o que Logan vai fazer?” Brown disse. “’Oh, eu fodi com você, então você não pode falar merda sobre minha esposa’, e então Dillon vai voltar e postar mais merda sobre sua esposa.”

Apesar de sua falta de interesse na luta real, Brown diz que há pelo menos um aspecto de toda a rivalidade entre Paul e Danis que ele quer testemunhar no sábado.

“Certamente não estou prestando atenção na habilidade da luta – mas não quero assistir porque realmente não me importo com quem ganha, mas depois que um deles vencer, vai ser um show de merda, ”Brown disse. “Vai acontecer alguma merda.

“Eles podem tirar as luvas e lutar. Pode haver tumultos ou brigas nas esquinas. Isso pode ser realmente emocionante. Essa é a parte realmente interessante aqui. Não é a porra da luta.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio.