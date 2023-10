Matt Brown reage ao corte de relações do UFC com a USADA e explica o maior problema com o novo programa antidoping

O programa antidoping do UFC será reformulado no início de 2024, após a divisão da promoção com a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA).

A separação ocorre depois de oito anos de trabalho conjunto do UFC e da USADA, no entanto, a divisão contenciosa deixou ambos os lados apontando o dedo sobre o motivo pelo qual o UFC optou por seguir uma direção diferente. O CEO da USADA, Travis Tygart, afirmou que o relacionamento com o UFC se tornou “insustentável” em grande parte devido às preocupações sobre o retorno de Conor McGregor ao programa antidoping sem passar por seis meses de testes antes de potencialmente competir novamente.

Em uma longa coletiva de imprensa, o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, e Jeff Novitzky, vice-presidente sênior de saúde e desempenho de atletas do UFC, explodiram com as alegações da USADA. Eles descreveram as acusações contra McGregor como uma narrativa falsa “perturbadora” e “nojenta”. Eles também afirmaram enfaticamente que a ruptura com a USADA já estava em andamento antes de McGregor se tornar o centro das atenções.

“Eles lançaram bombas”, disse o meio-médio do UFC Matt Brown ao reagir à coletiva de imprensa do UFC em O lutador contra o escritor. “Eles não brincaram nada, o que é realmente surpreendente. Eu me pergunto quanta tensão estava se acumulando para isso.

“Isso é o que eu senti para mim. Houve tensão aumentando para isso e esta foi apenas a gota d’água. Como se algo tivesse acontecido, mas tudo estivesse completamente fora do radar. Isso surgiu do nada para todos nós.”

Como a maioria dos lutadores do elenco do UFC, Brown ficou imediatamente curioso sobre os planos da promoção para testes de drogas no futuro, assim que a separação da USADA foi anunciada pela primeira vez.

Em resposta, o UFC anunciou que um programa antidoping atualizado já está em andamento, com a Drug Free Sport International prevista para lidar com coletas de amostras a partir de 2024. Dr. Daniel Eichner, médico líder na área e médico-chefe de um evento mundial O laboratório credenciado pela Agência Antidopagem deverá atuar como consultor científico, e o ex-agente do FBI George Piro deverá assumir o cargo de administrador independente. Piro basicamente toma a decisão no que diz respeito a punições ou penalidades para os atletas do elenco do UFC.

Novitzky elogiou Piro como “um indivíduo com o mais alto nível de integridade e credibilidade que você poderia imaginar” e chamou-o de um legítimo “herói americano”. Piro também treina bastante jiu-jitsu brasileiro, o que lhe dá uma maior familiaridade com o MMA.

Embora as credenciais de aplicação da lei de Piro pareçam excelentes, assim como Novitzky descreveu, não demorou muito para descobrir que ele realmente treina na American Top Team, uma das maiores academias de MMA – e com vários contendores e campeões do UFC em seu elenco.

Mas Brown admite que a contratação de Piro como a única autoridade responsável pelos esforços antidoping do UFC levantou sinais de alerta para ele antes mesmo de esse potencial conflito de interesses ser descoberto.

“O que assisti naquela coletiva de imprensa foi provavelmente a coisa que mais me desanimou”, disse Brown. “Então o UFC decide que George Piro está no comando. Ninguém mais tem voz. O UFC decide isso. Então, quando perguntam sobre sua credibilidade e integridade e tudo mais, a resposta é basicamente: ‘Confie em mim, mano’. Eu simplesmente não gostei disso.

Brown diz que nunca teve problemas anteriores ao lidar com o programa antidoping do UFC quando a USADA estava envolvida, porque ele não faz nada que possa ser considerado problemático.

Dito isso, o jogador de 42 anos só pode esperar que as mudanças feitas em 2024 sejam tão puras quanto o UFC promete, porque os atletas realmente não têm escolha.

“Tudo o que espero com tudo isto – e infelizmente todos só podemos esperar, porque mais uma vez não temos negociação colectiva e não temos realmente uma palavra a dizer em tudo isto – o que temos de esperar é que seja tão justo como pode ser”, disse Brown. “Esse George Piro não está ajudando [American Top Team] atletas em vantagem porque está treinando ao lado deles.

“Isso é o que é ruim. Mesmo com a USADA ou antes disso, você vai lá apenas esperando que esse cara não esteja ganhando dinheiro suficiente ou tenha meios para vencer o sistema. Como lutador, você apenas tem que aceitar isso. Descubra quais são suas crenças e o que você quer fazer da sua vida e como deseja vivê-la, e você tem que entrar e simplesmente aceitar isso.

Quanto ao novo programa antidoping do UFC ser melhor ou pior do que era sob a USADA, Brown continua cético de que qualquer protocolo de teste de drogas realmente fará diferença no que diz respeito à trapaça.

Brown sabe que atletas com condições financeiras para usar substâncias ilegais e se safar já acontece agora. Ele não espera que isso mude, independentemente do que o UFC tente.

“É um jogo de gato e rato, [and] o gato nunca vai pegar o rato”, disse Brown. “Se você tem o dinheiro e os meios para pegar as coisas, você é capaz de levá-las, e isso é tudo. Existe uma maneira de fazer isso. Tem caras que sempre farão isso. Sempre fará parte de todos os empreendimentos atléticos de alto nível neste mundo.

“Sempre há caras que vão vencer o sistema, e eles sempre terão uma vantagem sobre os caras que não conseguem vencer o sistema. Você quer falar sobre condições de concorrência equitativas? Nao existe tal coisa. A única igualdade de condições é permitir que todos façam isso. Acho que essa é a melhor maneira de fazer isso. Você está tentando resolver um problema que não tem solução. É como a guerra às drogas na América. Você está tentando impedir algo que não pode ser detido. Você não vai nivelar este campo de jogo. Você simplesmente não é, então esqueça isso.”

