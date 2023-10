Matt Brown: Se Colby Covington perder para Leon Edwards, ‘tenho dificuldade em acreditar que ele continuará lutando’

Colby Covington tenta se tornar um campeão indiscutível do UFC pela terceira vez em sua carreira quando enfrentar Leon Edwards em dezembro. A luta é um momento de vida ou morte para o sempre franco candidato aos meio-médios?

O veterano do UFC Matt Brown acredita que sim, especialmente considerando que Covington conseguiu sua chance pelo título sem ter uma longa sequência de vitórias, muito menos vencer qualquer um atualmente classificado entre os 15 primeiros na divisão até 170 libras do UFC.

Embora Covington tenha conquistado um título provisório em 2018, ele perdeu duas lutas contra Kamaru Usman. Depois de quase dois anos afastado, ele recebeu outra oportunidade contra Edwards. Por ter sido tão inativo e muito seletivo com sua oposição nos últimos anos, Brown sente que uma derrota para Edwards poderia resultar em sua aposentadoria.

“Tenho dificuldade em acreditar que ele continuará lutando se perder essa luta, para ser sincero”, disse Brown sobre Covington no mais novo episódio de O lutador contra o escritor. “Ele simplesmente não parece esse tipo de cara para mim.

“Ele não luta há dois anos. Ele não é forte como eu, onde adoro lutar, e se eu perdesse 10 seguidas, ainda iria querer lutar. Ele é o tipo de cara que eu acho que está lá para ser pago, receber seu dinheiro, agitar o máximo que puder e sair. Nada contra isso. Não estou dizendo que essa seja uma maneira errada de fazer isso. Se eu tivesse operado dessa forma, talvez estivesse morando em uma casa maior agora. É o que é, mas [this is his third title shot]e ele não luta há dois anos.

“O que ele faria depois disso se perdesse novamente? Ele tem uma briga de assassino chegando.

Dois pesos meio-médios em ascensão também competem no UFC 296: Shavkat Rakhmonov enfrenta Stephen “Wonderboy” Thompson, enquanto Ian Machado Garry enfrenta seu teste mais difícil até o momento contra Vicente Luque. Belal Muhammad também é considerado por muitos o candidato número 1 da categoria, com uma seqüência de 10 lutas invicto.

Tudo isso faz com que Covington enfrente um longo caminho de volta à disputa pelo título se perder.

“Falamos sobre ele ganhar um para conseguir uma merecida chance pelo título no futuro – ele tem muito trabalho duro para fazer e provavelmente não vai conseguir isso”, disse Brown.

Embora Brown acredite que Covington possa acabar com uma derrota, ele não tem certeza se o ex-campeão interino enfrentará esse problema. Covington apresenta muitos problemas interessantes para Edwards.

“Já vimos Colby lutar o suficiente – sabemos que ele tem uma boa chance aqui”, disse Brown. “Esta é uma luta muito vencível para ele, para ser sincero.

“Mas Leon é apenas um daqueles caras que sabe como lutar. Com o que vimos com o [Kamaru] Usman [fights]. Ele parece sempre encontrar uma maneira de fazer isso. Mas acho que Colby é uma péssima combinação para ele. Isso vai ser muito interessante.

No papel, Edwards tem uma vantagem decisiva em pé, onde é conhecido como nocauteador. Mas na opinião de Brown, o campeão tem que acertar esses golpes para realmente causar danos a Covington. Brown sabe que Covington pode não ter o maior ou melhor arsenal quando está jogando mãos, mas um estilo agressivo na cara pode ser a solução para as armas de longo alcance de Edwards.

“Leon é um atirador de elite e acho que quando você compara as lutas com Usman, Usman estava tentando jogar o mesmo jogo”, explicou Brown. “Ele estava tentando atacar Leon um pouco, e esse é o jogo de Leon. Usman estava tendo muito sucesso lutando assim contra outros caras. Penso particularmente contra [Jorge] Masvidal, que também é uma espécie de atirador de elite, e então Usman obviamente acabou nocauteando-o. Colby apenas traz uma luta completamente diferente, e não tenho certeza de quão bem Leon vai lidar com isso.

“Se for uma luta pura de kickboxing, acho que Leon vence sem problemas e acho que se Colby não lutar bem com ele em pé, então será uma noite fácil para Leon. Mas acho que a forma como o Colby luta em pé pode trazer muitos problemas para o Leon na hora de levar para o wrestling. Quando digo um confronto ruim, porque o Colby ele vai avançar, e vai apenas lançar e não se importa se for atingido no processo em alguns momentos. Quase como uma versão inferior dos irmãos Diaz. Ele simplesmente avança e arremessa e arremessa e não tenho certeza de como Leon vai lidar com isso.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple e Spotify.