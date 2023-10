Matt Petgrave recebe ameaças nas redes sociais após a morte de Adam Johnson

Matt Petgrave vem recebendo ameaças nas redes sociais após matar acidentalmente Adam Johnson durante uma partida de hóquei no gelo no Reino Unido entre o Panteras de Nottingham e Sheffield Steelers.

O momento aconteceu no segundo período da partida da Elite Ice Hockey League, quando Petgrave pareceu escorregar e o contato resultante cortou a garganta do jovem de 29 anos Johnson que estava de pé naquele momento.

Johnson então corajosamente tentou sair do rinque, apesar do sangue escorrendo por sua camisa, antes de desmaiar e, infelizmente, morrer devido aos ferimentos.

As consequências resultantes receberam atenção internacional e Petgraveque já lida com a ideia de matar alguém, vem recebendo ameaças dirigidas a ele pelas redes sociais.

“Foi uma ocorrência casual em um milhão e provavelmente nunca mais acontecerá”, Tina Taylora Panteras apoiador, disse. “Foi um acidente completamente estranho.”

VÍDEO GRÁFICO – O ex-jogador da NHL Adam Johnson morreu após cortar acidentalmente a garganta com um skate

Taylor acrescentou ainda que Petgrave tem “recebido mensagens vis” de trolls online, que ela descreveu como “sem coração” e observou que o jogador de 31 anos está completamente perturbado com o que aconteceu com suas próprias lâminas de hóquei no gelo.

Julie Whitnumoutro Panteras fã acrescentou que “não foi um jogo deliberado ou sujo”.

Após o abuso, ele recebeu grande apoio de fãs que declararam o que aconteceu acidental.

JohnsonA namorada de Igor acessou o Instagram para homenagear seu falecido parceiro, escrevendo: “Meu doce, doce anjo. Sentirei sua falta para sempre e te amarei para sempre.”

Sean Avery: O chute foi deliberado

Ex-jogador da NHL, Sean Averysugeriu que Petgrave pretendia chutar Johnson, mas não chegou a alegar que foi uma tentativa de assassinato.

Avery jogou para o Detroit Red Wings, Los Angeles Kings, New York Rangers e Dallas Stars como ponta-esquerda em uma carreira de 12 anos, depois de inicialmente não ter sido convocado.

“Essa é uma palavra muito perigosa para se usar”, Avery disse à Raposa. “Eu assisti, é terrível, é difícil de assistir.

“Esse garoto fez um movimento muito pouco ortodoxo? Eu acho que ele estava tentando fazer algum tipo de contato?

Avery acrescentou: ‘Acho que ele acordou e disse que vou matar alguém hoje? Não.”