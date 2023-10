Matthew Perry levado pelo legista: ele não foi ao hospital

Matthew Perry, conhecido por interpretar o brincalhão Chandler Bing de Friends, foi encontrado morto em sua casa e não foi levado às pressas para o hospital, sendo levado pelo legista porque já era tarde demais para salvá-lo.

Os paramédicos chegaram rapidamente à sua casa em Pacific Palisades, com o homem de 54 anos parecendo ter se afogado em sua banheira de hidromassagem. Uma investigação sobre a causa de sua morte está sendo conduzida, mas a polícia atualmente não suspeita de qualquer crime envolvido.

Apesar de um histórico de abuso de substâncias, não se acredita que ele estivesse usando narcóticos na época, embora as autoridades de Los Angeles tenham encontrado antidepressivos e ansiolíticos na propriedade.

Vários membros da equipe do LA County Coroner escoltaram o corpo do icônico ator de sit-com para uma van branca na noite de sábado (horário do Pacífico) e realizarão testes toxicológicos juntamente com uma autópsia para descobrir como ele morreu e se ele tinha níveis perigosos de substâncias em seu sistema.

Seu assistente encontrou seu corpo sem resposta em uma banheira de hidromassagem, relatou o TMZ, e PeradaOs pais e o padrasto estavam em casa algumas horas depois que ele foi descoberto morto.

Seu pai biológico, também ator, chamado John, apareceu até em um episódio da quarta temporada de “Friends”, intitulado ‘Aquele com o vestido novo de Rachel’.

A vez que Matthew Perry falou sobre sua batalha contra o vícioRoberto Ortega

Matthew Perry: uma história com drogas

Perada foi sincero sobre suas próprias batalhas contra o abuso de substâncias depois de se tornar alcoólatra ainda adolescente, antes de se viciar em drogas como Xanax, um tranquilizante, e Oxycontin, um analgésico.

Ele quase morreu em 2018 após abuso de opiáceos quando seu cólon estourou, o que lhe deu 2% de chance de sobrevivência, de acordo com profissionais médicos, e exigiu uma bolsa de colostomia.

Ele também precisava de uma máquina de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) para ajudá-lo a respirar, pois não conseguia fazer isso sozinho e ficou em coma por duas semanas.

Foi descrito como um procedimento de ‘Ave Maria’ para preservar sua vida, e ele utilizou a experiência para evitar recaídas.

“Meu terapeuta disse: ‘Da próxima vez que você pensar em tomar Oxycontin, pense em ter uma bolsa de colostomia para o resto da vida'” Perada disse sobre a provação. “E uma pequena janela se abriu, eu rastejei por ela e não quero mais Oxycontin.”

Ao longo de sua carreira, ele gastou US$ 9 milhões tentando ficar limpo por meio de terapia de reabilitação e recuperação.

Apesar das lutas ao longo de sua vida, ele se tornou um grande defensor daqueles que lutam contra o vício e pediu medidas não criminais para ajudar as pessoas a se recuperarem, como os tribunais de drogas.